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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يمنح شبانة تعليمات خاصة قبل مواجهة المحلة

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية خاصة لمحمود شبانة مدافع الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في الدوري الممتاز.

 وحرص أوسوريو الاجتماع مع اللاعب خلال أداء الفقرة الخططية ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة بمركزه، بجانب أدوار تكتيكية خاصة مطلوبة من اللاعب، سواء فيما يخص التمركز الدفاعي أو التحركات ونقل الكرة وفقا للخطة الفنية الخاصة بالفريق. 

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك لقاء غزل المحلة، في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق في 15 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات. 

كان الزمالك قد توج بدرع الدوري في الموسمين الماضيين وذلك مع المدربين الفرنسي كارتيرون والبرتغالي فيريرا. 

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