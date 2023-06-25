أبو اليزيد: قطاع الزراعة لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بكورونا وارتفاع أسعار الطاقة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن هناك إنجازات يجب أن نثمنها مرتبطة بقطاع الزراعة، وهو قطاع مهم جدا ويعتبر أمنا قوميا، لكن مازال يواجه تحديات مرتبطة بأزمة كورونا وجموح أسعار الطاقة.

وأضاف خلال استضافته مع برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن وجود قاعدة عريضة لصناعة الأسمدة في مصر ساهمت في تغذية النبات وبالتالي لن يتأثر الإنتاج المحلي، وهناك دول كبرى تعاني حاليا من ارتفاع أسعار الأسمدة.

ولفت إلى أزمة روسيا وأوكرانيا انعكست على الأمن الغذائي، لأن الدولتين هما مصدر الحبوب لمصر، وقد واجهت الدولة هذه الأزمة لم تشعر المصريين بأزمة الحبوب، لأن مصر تبنت خطة استراتيجية بتوفير احتياطات كبيرة من السلع الاستراتيجية.



وأوضح أن الدولة أيضا تبنت خطة هادفة لزراعة 3.5 مليون فدان، وعملت على التنسيق بين المشروعات للاستفادة منها، وزراعة الأراضي ومصانع التقاوي والعلف.