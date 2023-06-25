سفير بكين بالقاهرة: مصر أول دولة تنفذ تعاونا في الأقمار الصناعية مع الصين

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن مصر أول دولة تنفذ تعاونًا في الأقمار الصناعية مع الصين، مؤكدا أن القمر الصناعي "مصر سات 2"، بمثابة إنجاز كبير؛ من أجل تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين عبدالفتاح السيسي وتشي جين بينج.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن البرنامج يمثل علامة فارقة للتعاون الصيني المصري خاصة في مجال الفضاء، قائلًا إن أهمية البرنامج البالغة، تتمثل في 4 أسباب رئيسية.

ولفت إلى أن مصر أول دولة تسلم لها الصين مشروع التعاون حول القمر الصناعي، كما أنها أول دولة تتعاون بكين معها لإكمال التشغيل التجريبي الواسع النطاق للقمر الصناعي خارج البلاد.

وأوضح السفير الصيني أن الصين استخدمت المنشآت المعنية لتدريب الكفاءات المصرية، وتشارك القاهرة على نحو معمق في مراحل تصميم واختبار وتجميع وتقييم القمر الصناعي.

وذكر أن مصر ستكون لها قدرة مستقلة لاستخدام القمر الصناعي، معقبًا: مصر ستصبح أول دولة إفريقية تكمل القدرة المتكاملة؛ لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بعد اكتمال هذا المشروع المهم.