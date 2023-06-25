نشرة الحوادث| قضية قتل ابن لاعب الزمالك السابق بحلوان.. تأييد تغريم مبروك عطية في ازدراء الأديان

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتى كان منها، تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابن لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان، والمباحث تكشف سر وفاة طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بحرق مقر حزب "غد الثورة" .. وإليكم التفاصيل.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابن لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان

https://www.albawabhnews.com/4830324



المباحث تكشف سر وفاة طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف

https://www.albawabhnews.com/4830348

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بحرق مقر حزب "غد الثورة"

https://www.albawabhnews.com/4830294



تأييد تغريم مبروك عطية في ازدراء الأديان



https://www.albawabhnews.com/4830271



بينهم أب ونجلاه.. القبض على 5 أشخاص بحوزتهم مخدرات بالسلام وعين شمس

https://www.albawabhnews.com/4821783

مصرع وإصابة 9 أشخاص في إنقلاب سيارة ربع نقل أعلى الصحراوي الشرقي بأطفيح

https://www.albawabhnews.com/4830069

تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابن لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان

