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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| قضية قتل ابن لاعب الزمالك السابق بحلوان.. تأييد تغريم مبروك عطية في ازدراء الأديان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتى كان منها، تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابن لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان، والمباحث تكشف سر وفاة طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بحرق مقر حزب "غد الثورة" .. وإليكم التفاصيل.

 

تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابن لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان

https://www.albawabhnews.com/4830324


المباحث تكشف سر وفاة طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف

https://www.albawabhnews.com/4830348

 

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بحرق مقر حزب "غد الثورة"

https://www.albawabhnews.com/4830294


تأييد تغريم مبروك عطية في ازدراء الأديان


https://www.albawabhnews.com/4830271


بينهم أب ونجلاه.. القبض على 5 أشخاص بحوزتهم مخدرات بالسلام وعين شمس

https://www.albawabhnews.com/4821783

مصرع وإصابة 9 أشخاص في إنقلاب سيارة ربع نقل أعلى الصحراوي الشرقي بأطفيح

https://www.albawabhnews.com/4830069

تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابن لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان
 

قتل ابن لاعب الزمالك محمد قشمير وفاة طالبة ببني سويف