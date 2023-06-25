دار الإفتاء: صيام العيد وأيام التشريق مخالفة للأدب مع الله.. فيديو

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الصيام يوم العيد، فالناس ضيوف على الله سبحانه وتعالى، كما أخبرنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال: "إنها ضيافة الله سبحانه".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الناس فى العيد ضيوف العيد سواء الفطر أو عيد الأضحى، وأيام التشريق، ومن يصومها فقد خالف الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فالله يدعونا إلى ضيافة فإذا خالفنا هذا فنسيئ الأدب مع الله".

واستكمل: "بداية من أول أحكام العيد عدم العزم على صيام، لأنها أيام أكل وشرب، فلا يجوز أبدا الصيام أيام العيد مطلقا، ولا أيام التشريق حتى رابع يوم، الخمس أيام دول لا يجوز فيهم الصيام".

