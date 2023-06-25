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الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الحكومة تنفي تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات ‏والمعاهد

الحكومة تنفي تغيير
الحكومة تنفي تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات ‏وال
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انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن إصدار قرار بتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات ‏ والمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية. 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن قواعد التنسيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هي وفقًا لما هو متبع خلال السنوات السابقة، مُناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. 

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

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