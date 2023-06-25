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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي العمالة المؤقتة ويهديهم مواد غذائية ومكافأة مالية

جانب من توزيع مواد
جانب من توزيع مواد غذائية على العمالة المؤقتة
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التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، عمال السركي ( العمالة المؤقتة) بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، في إطار اللقاءات المتعددة بهم لدعمهم وتحفيزهم.
 

وأثنى المحافظ علي الدور الذي يقومون به وعملهم الجاد، وسلمهم كراتين مواد غذائية وبلح ولحوم ومبالغ مالية كمكافأة تحفيزية بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو، طالبا بذل المزيد من الجهود والحفاظ دائما علي المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها.

جاء ذلك بحضور اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

وذلك في إطار حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي لقاء عمال النظافة ( عمال السركي)  وخاصة في المناسبات المختلفة علي مدار العام  لمكافأتهم والتعرف علي مشكلاتهم وتحفيزهم.

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العمالة المؤقتة - اللواء خالد فودة - محافظة جنوب سيناء توزيع مواد غذائية طور سيناء