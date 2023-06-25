محافظ جنوب سيناء يلتقي العمالة المؤقتة ويهديهم مواد غذائية ومكافأة مالية

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، عمال السركي ( العمالة المؤقتة) بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، في إطار اللقاءات المتعددة بهم لدعمهم وتحفيزهم.



وأثنى المحافظ علي الدور الذي يقومون به وعملهم الجاد، وسلمهم كراتين مواد غذائية وبلح ولحوم ومبالغ مالية كمكافأة تحفيزية بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو، طالبا بذل المزيد من الجهود والحفاظ دائما علي المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها.

جاء ذلك بحضور اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

وذلك في إطار حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي لقاء عمال النظافة ( عمال السركي) وخاصة في المناسبات المختلفة علي مدار العام لمكافأتهم والتعرف علي مشكلاتهم وتحفيزهم.

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