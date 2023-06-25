412 سيارة إسعاف لتأمين الساحات والمساجد و1088 لتأمين الطرق خلال احتفالات عيد الأضحى بالمحافظات

أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة إلاسعاف المصرية، تفعيل خطة تأمين إحتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر الدفع بـ2229 سيارة إسعاف مجهزة كوحدة رعاية مركزة تغطي كافة محافظات الجمهورية، والتي تضمنت تخصيص عدد 412 سيارة إسعاف لتأمين المصلين اثناء أداء شعائر صلاة العيد بالمساجد والساحات الكبرى، وكذلك تخصيص عدد 339 سيارة إسعاف لتأمين رواد الحدائق والمتنزهات العامة.

1088 سيارة إسعاف لتأمين ما يقارب من 15800 كيلو متر من الطرق السريعة والصحراوية

وأوضح الدكتور عمرو رشيد أن خطة التأمين تشمل الدفع بعدد 1088 سيارة إسعاف لتأمين ما يقارب من 15800 كيلو متر من الطرق السريعة والصحراوية، والتي من المرجح أن تشهد حركة تنقل كثيفة، مضيفا أن خطة التأمين إتسعت لتشمل تكثيف التغطية الإسعافية للشريط الساحلي لمحافظتي مطروح والاسكندرية، بداية من تأمين الطرق والروافد الرئيسية المؤدية لها من كافة المحافظات وصولًا الي تكثيف التغطية داخل شواطئ ومتنزهات تلك المدن، وذلك في ظل التوقعات بزيادة اعداد الزائرين والمصطافين لها في هذا الوقت من العام.

كما أكد على تأمين المجرى الملاحي لنهر النيل بعدد 10 لنشات إسعافية، وذلك بالأماكن التي تنظم رحلات نيلية وكذلك لتأمين سكان الجزر التي تقع بالمجرى الملاحي لنهر النيل.

مراجعة كفاءة عمل شبكات الاسلكي والاتصالات

واشتملت خطة التأمين على مراجعة كفاءة عمل شبكات الاسلكي والاتصالات ما بين اسطول سيارات الإسعاف وغرف القيادة والتحكم المركزية بالمحافظات، وكذلك مراجعة عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإتساق عملها مع كافة الأجهزة المعنية، كما تم مراجعة توافر مخزون إستراتيجي من كافة المستلزمات الطبية والإسعافية لتعويض اي نواقص تلزم أسطول سيارات الإسعاف، وكذلك تم العمل على مراجعة كفاءة عمل الأجهزة الطبية وملائمتها للعمل.

غرفة الأزمات والطوارئ بهيئة إلاسعاف المصرية

وفي ذات السياق أوضح الدكتور عمرو رشيد، تفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بهيئة إلاسعاف المصرية، والتي يرأسها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والتي تعمل على رصد ومتابعة كافة التطورات بشكل لحظي، كما تتولى التنسيق مع كافة قطاعات وزارة الصحة والسكان، والأجهزة المعنية للتيسير علي المواطنين لضمان تمتعهم بأقصي درجات الرعاية والسلامة.