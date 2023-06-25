انطلاق مبادرة "100 يوم صحة" بشمال سيناء

أطلقت محافظة شمال سيناء مبادرة “100 يوم صحة” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة بشمال سيناء انطلاق اليوم الأول في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بشمال سيناء ، قائلا إن المبادرة تسعي إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية .

وأوضح ان المبادرة تحت شعار ١٠٠ يوم صحة وتهدف بشكل عام إلى التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية. وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها عن طريق رفع الوعي المجتمعي، وتقديم خدمات الكشف المبكر لمبادرات (دعم صحة المرأة، و فحص وعلاج الأمراض المزمنة، و الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطائية.

وأضاف أنه يتم تقديم خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة وتوجيه الحالات لتلقي العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة، كذلك التوعية بخدمات المبادرات المختلفة السالف ذكرها، من خلال التعريف بأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة.