تمهيدا لطرحها على أهالى سيناء.. جامعة العريش تخزن أمهات أسماك البلطي لإنتاج الزريعة

قامت كلية الاستزراع المائي والمصائد البحرية بجامعة العريش، بتخزين أمهات أسماك البلطي النيلي، وذلك لإنتاج زريعة الأسماك من هذا النوع لإمداد المزارع بالزريعة على مدار العام وتوفيرها للاستزراع بالمشروعات الصغيرة لإنتاج الأسماك لشباب المنتجين من أهالى سيناء، وكذلك لتدريب الطلاب والباحثين على أحدث الطرق والتطبيقات العلمية فى هذا المجال.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين فى مجال الاستزراع السمكى و استكمالا للعملية الإنتاجية بمزرعة الأسماك الخاصة بكلية الاستزراع المائي والمصائد البحرية، والتي يربى فيها أجود أنواع أسماك البوري والبلطي النيلي وغيرة من الأجناس الأخرى.

وأشاد رئيس الجامعة بمشروع المزارع السمكية، موجهًا بالعمل على تكثيف الإنتاج والتوسع في تربية أنواع اخرى من الأسماك المستزرعة وتوفيرها بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين.