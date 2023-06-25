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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تنظيم الاتصالات يحدد أوقات عمل منافذ شركات المحمول خلال عيد الأضحى المبارك

جهاز تنظيم الاتصالات
جهاز تنظيم الاتصالات
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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك. 

وأعلن الجهاز فى بيانا له اليوم الأحد، أن أوقات عمل المنافذ كالتالي: 

  • أول أيام عيد الأضحى (الأربعاء 28 يونيو 2023): اجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والمطارات والموانئ.
  • واعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى (الخميس 29 يونيو 2023): يتم العمل بالمواعيد الصيفية على النحو التالي:
    • طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
    • يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
    • يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والمطارات والموانئ بالمواعيد المقررة بتلك الأماكن.
 

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المراكز التجارية