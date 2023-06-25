أفلام عيد الأضحى في سينما الشعب بمدن القناة وسيناء

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالفروع الثقافية التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل أفلام موسم العيد بأسعار مخفضة بمشروع "سينما الشعب" اعتبارا من مساء الثلاثاء المقبل ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

يعرض فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي، بسينما الشعب في قصر ثقافة العريش، ويعرض فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، وإخراج حسين المنباوي، وفيلم "تاج" بطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، بسينما الشعب في قصور ثقافة شرم الشيخ والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.

كما تقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها في المواعيد 10 صباحا، 1 مساء، 3 مساء، 6 مساء، 9 مساء، 12 منتصف الليل، وسعر التذكرة خلال أسبوع العيد 40 جنيها لكل الحفلات.

كما تقدم الهيئة عددًا من الأفلام الوثائقية، بعدد من المواقع الثقافية التي تشهد عروض سينما الشعب، قبل عرض الفيلم الرئيسي لتعزيز قيم الهوية والانتماء ونشر الوعي بين المواطنين، والأفلام من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية.

مشروع سينما الشعب تنظمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع، ويهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية للجمهور بالمحافظات بأسعار مخفضة، وشهد المشروع في عيد الفطر الماضي إقبالا جماهيريا كبيرا بمواقع قصور الثقافة بالمحافظات، كما حقق إيرادات مرتفعة خلال أسبوع العيد.