ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 8 سفن، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة (LUNE B ) والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 185 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

جاء ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36350 طن شملت: 5080 طن يوريا، 3276 طن رمل، 1000 طن علف بنجر، 904 طن ملح معبأ، و26090 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37363 طن شملت: 7225 طن خردة، 2564 طن خشب زان، 944 طن كسب فول صويا، 13583 طن ذرة، و13047 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 365 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4579 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123315 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 211538 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3909 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5924 شاحنة.