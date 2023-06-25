ads
الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"الأنبا عمانوئيل" يقدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لرئيس مدينة سفاجا

وفد كنائس يهنأ رئيس
وفد كنائس يهنأ رئيس مدينة سفاجا بحلول عيد الاضحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، وفد كنسي برئاسة نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ضم كلا من القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، وراعي كنيسة القديس يوسف، بالغردقة، والنقيب رفيق متى.

وقدًم الوفد الكنسي التهنئة لرئيس المدينة، باسم أسرة الإيبارشية وكافة قيادات وأبناء سفاجا بعيد الأضحى المبارك، مؤكدين تميز شعب مصر برسوخ ومتانة الوحدة الوطنية، وخصوصية وعمق مشاعر الود والمحبة التي تجسد الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ عليها والتي كانت وستظل دوما حائط الصد القوى والحصن الحصين، الذي تتهاوى أمامه أي محاولات للفُرقة ومواجهة كيد المتربصين بتماسك ووحدة النسيج الوطني من أبناء الشعب المصر

وعبر رئيس المدينة عن شكره للقيادات الكنسية، وتقديره لهذه الزيارة واللفتة الطيبة التي تجسد بشكل أصالة وتماسك الشعب المصري، وأن أعيادنا ومناسباتنا واحدة، وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية لحفظ وصون أمن واستقرار مصر، ومواصلة جهود التنمية في كافة القطاعات والمجالات.

IMG-20230625-WA0091
IMG-20230625-WA0091
IMG-20230625-WA0090
IMG-20230625-WA0090
IMG-20230625-WA0086
IMG-20230625-WA0086
IMG-20230625-WA0087
IMG-20230625-WA0087
IMG-20230625-WA0088
IMG-20230625-WA0088
IMG-20230625-WA0085
IMG-20230625-WA0085
أقباط الكاثوليك التهنئة بعيد الأضحى المبارك اللواء ياسر شعبان إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك