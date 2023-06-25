انطلاق فعاليات معرض مشروعات تخرج الدفعة الخامسة بفنون جامعة المنصورة

انطلقت اليوم الأحد، بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة فعاليات معرض مشروعات تخرج الدفعة الخامسة فنون والدفعة الثالثة عمارة بكلية الفنون الجميلة بالجامعة الذى يقام تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة وبحضور محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، سعد عبد الوهاب الأمين المساعد.

ومن جانبه أكد الدكتور عمر غنيم أن المعرض يتضمن ١٦٠ عملا فنيا يضم ٤٠ مشروعا بقسم الجرافيك و٤٨ بقسم العمارة و٢٠ مشروعا بقسم التصوير و١٩ مشروعا بقسم النحت و٣٢ مشروعا بقسم الديكور.

وأضاف أن هذه الأعمال الفنية تقيمها لجنة تحكيم مكونة من ٤٠ عضوا من أساتذة النحت والديكور والتصوير والجرافيك بالجامعات المصرية من جامعة القاهرة، الإسكندرية، أكاديمية الفنون، المنيا، الجامعة البريطانية، جامعة فاروس.

وأشار إلي تناول هذه الأعمال الفنية لكافة جوانب الحياة حيث تناولت أعمال الديكور المناطق السياحية والفنادق والنوادي، وركزت أعمال الجرافيك على التصميمات المطبوعة والموضوعات التجريبية، واهتمت أعمال النحت بالموضوعات التجريدية، واستعرضت أعمال الفنون التعبيرية السينما والتليفزيون والمسرح.

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