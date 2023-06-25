ads
الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق فعاليات معرض مشروعات تخرج الدفعة الخامسة بفنون جامعة المنصورة

جانب من مشاريع طلاب
جانب من مشاريع طلاب فنون جميله المنصورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت اليوم الأحد، بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة فعاليات معرض مشروعات تخرج الدفعة الخامسة فنون والدفعة الثالثة عمارة بكلية الفنون الجميلة بالجامعة الذى يقام تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة وبحضور  محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، سعد عبد الوهاب الأمين المساعد. 

ومن جانبه أكد الدكتور عمر غنيم أن المعرض يتضمن ١٦٠ عملا فنيا يضم ٤٠ مشروعا بقسم الجرافيك و٤٨ بقسم العمارة و٢٠ مشروعا بقسم التصوير و١٩ مشروعا بقسم النحت و٣٢ مشروعا بقسم الديكور.

وأضاف أن هذه الأعمال الفنية تقيمها لجنة تحكيم مكونة من ٤٠ عضوا من أساتذة النحت والديكور والتصوير والجرافيك بالجامعات المصرية من جامعة القاهرة، الإسكندرية، أكاديمية الفنون، المنيا، الجامعة البريطانية، جامعة فاروس.

وأشار إلي تناول هذه الأعمال الفنية لكافة جوانب الحياة حيث تناولت أعمال الديكور المناطق السياحية والفنادق والنوادي، وركزت أعمال الجرافيك على التصميمات المطبوعة والموضوعات التجريبية، واهتمت أعمال النحت بالموضوعات التجريدية، واستعرضت أعمال الفنون التعبيرية السينما والتليفزيون والمسرح.

IMG-20230625-WA0068
IMG-20230625-WA0068
IMG-20230625-WA0041
IMG-20230625-WA0041
IMG-20230625-WA0071
IMG-20230625-WA0071
IMG-20230625-WA0045
IMG-20230625-WA0045
IMG-20230625-WA0043
IMG-20230625-WA0043
IMG-20230625-WA0049
IMG-20230625-WA0049
IMG-20230625-WA0047
IMG-20230625-WA0047
IMG-20230625-WA0053
IMG-20230625-WA0053
IMG-20230625-WA0052
IMG-20230625-WA0052
IMG-20230625-WA0050
IMG-20230625-WA0050
IMG-20230625-WA0056
IMG-20230625-WA0056
IMG-20230625-WA0054
IMG-20230625-WA0054
IMG-20230625-WA0060
IMG-20230625-WA0060
IMG-20230625-WA0058
IMG-20230625-WA0058
IMG-20230625-WA0065
IMG-20230625-WA0065
IMG-20230625-WA0063
IMG-20230625-WA0063
IMG-20230625-WA0062
IMG-20230625-WA0062
IMG-20230625-WA0069
IMG-20230625-WA0069
IMG-20230625-WA0067
IMG-20230625-WA0067
IMG-20230625-WA0066
IMG-20230625-WA0066
IMG-20230625-WA0072
IMG-20230625-WA0072
IMG-20230625-WA0070
IMG-20230625-WA0070
IMG-20230625-WA0044
IMG-20230625-WA0044
IMG-20230625-WA0042
IMG-20230625-WA0042
IMG-20230625-WA0048
IMG-20230625-WA0048
IMG-20230625-WA0046
IMG-20230625-WA0046
IMG-20230625-WA0051
IMG-20230625-WA0051
IMG-20230625-WA0057
IMG-20230625-WA0057
IMG-20230625-WA0055
IMG-20230625-WA0055
IMG-20230625-WA0061
IMG-20230625-WA0061
IMG-20230625-WA0059
IMG-20230625-WA0059
IMG-20230625-WA0064
IMG-20230625-WA0064
الجامعات المصرية المنصورة جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة