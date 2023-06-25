المركز المصري للفكر: "فاجنر" وروسيا في طريق اللا عودة

قال محمود قاسم باحث بالمركز المصري للفكر، إن ما حدث في الساحة الروسية خلال الـ48 ساعة الماضية يدور بالأساس حول فكرة ما يصطلح عليه "البجعة السوداء".



وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الفكرة تدور بشكل رئيسي حول فكرة الأحداث غير المتوقعة، بداية من التحرك أو التمرد المسلح الذي قاده قائد مجموعة فاغنر ولم يكن متوقع.



وأضاف قاسم: تشير بعض التقديرات إلى أن قائد فاجنر والمشهد بشكل عام يسير في طريق أو نقطة اللا عودة، إلا أن حالة الوساطة سرعان ما أعادت الأمور مرة أخرى لحالة التهدئة ولوضعها الطبيعي.

وتابع: “ما حدث يجعلنا نفكر في مجموعة من الاعتبارات الرئيسية، أول هذه الاعتبارات في تقديري فكرة التفكير في الرهان على الجيوش الموازية بشكل صريح وأساسي، أثبتت الأحداث وأحداث مماثلة في عدد من الصراعات الإقليمية في المنطقة، أن رهان بعض الدول على فكرة الجيوش الموازية هو رهان خاسر”.