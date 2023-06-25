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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع عامل غرقًا أثناء تسليك مأخذ محطة مياه بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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لقي عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي مصرعه غرقا في بحر تيره بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية خلال قيامه بعملية تنظيف وتسليك مأخذ محطة مياه بانوب. 

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بمصرع عامل بشركة مياه الشرب غرقا داخل بحر تيرة بدائرة المركز.

وبانتقال ضباط مباحث المركز قوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ تم انتشال الجثمان  وبالفحص تبين أن العامل يدعى شكري السيد عبد العظيم 25 عاما ومقيم بقرية طنيخ التابعة للمركز، وأنه كان يقوم بتسليم وتنظيف مأخذ محطة مياه بانوب الموجود فى بحر تيره فانزلقت قدمه ولقى مصرعه غرقا.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نبروه على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإنقاذ النهري الدقهلية شركة مياه الشرب والصرف الصحي مركز نبروة