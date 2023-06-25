الأشقر: 30 يونيو ثورة تاريخية لن ينساها الشعب المصري

قال النائب عبدالمجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو ملحمة شعبية، قام بها المصريون لإنقاذ الدولة من جماعة الإخوان الإرهابية، والقضاء على مخططها الخبيث الذي كانت تسعى من خلاله إلى إسقاط مصر.

وأضاف "الأشقر" في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "عشر سنوات مرت على ثورة 30 يونيو التي أنقذت هوية الوطن، وحافظت على مؤسساته الوطنية العريقة"، موجهًا التحية والتقدير إلى القوات المسلحة التي انحازت إلى تطلعات وطموح وإرادة شعب مصر العظيم.

وأكد أن ثورة 30 يونيو أعادت الحياة مجددًا إلى مصر والمصريين، بعد سنة سوداء حكمت فيها جماعة الإخوان الإرهابية مصر وتآمرت فيها ضد الوطن، متابعا: "30 يونيو ثورة تاريخية لن ينساها الشعب المصري".

واختتم الأشقر: "ثورة 30 يونيو هي من أسست قواعد الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي التي قضت على الفوضى التي أحدثتها جماعة إرهابية ليس لها دين ولا وطن".