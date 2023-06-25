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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الجزار والغضبان يتفقدان منظومة مياه الشرب بمدينة بورسعيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منظومة مياه الشرب بمدينة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مدن القناة للمياه والصرف.  


استهل الدكتور عاصم الجزار، جولته بمدينة بورسعيد، بتفقد مأخذ المياه العكرة على ترعة الإسماعيلية، المغذي لمحطة تنقية المياه بالرسوة، بطاقة 400 ألف م3/يوم، بمدينة بورسعيد، للوقوف على موقف الأعمال الجارية لإحلال وتجديد بعض الوصلات، لرفع كفاءة الخط، وضمان التشغيل الآمن له، موجها بالانتهاء من تنفيذ الأعمال، اليوم الأحد.


وانتقل وزير الإسكان، لتفقد الرافع بطاقة 300 ألف م3/يوم، الذي يضخ المياه العكرة لدعم محطة التنقية بالرسوة، من خلال خطين قطر 1500 مم، حيث اجتمع مع القائمين على تشغيل الرافع، لمتابعة حالة العمل، والتحديات التى تواجه عمليات التشغيل، مؤكداً على الانتهاء من جميع الأعمال قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مع أهمية التنسيق المستمر بين كل من شركة المياه،  وإدارات الري، وهيئة قناة السويس، وكل القائمين على منظومة مياه الشرب بالمدينة، والتكاتف من أجل تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين.


كما تفقد الوزير ومحافظ بورسعيد، مسار ترعة الإسماعيلية المغذية لمحطة تنقية مياه الرسوة بمدينة بورسعيد، للاطمئنان على انتظام ضخ المياه للمحطة، وتم مناقشة واقتراح بعض الإجراءات التي تضمن ضخ المياه بالكميات المطلوبة لسد احتياجات المدينة من مياه الشرب.


واختتم الدكتور عاصم الجزار، واللواء عادل الغضبان، جولتهما، بتفقد محطة الرسوة لتنقية مياه الشرب ببورسعيد، للاطلاع على سير العمل بالمحطة، وضمان وصول مياه الشرب، والضخ المنتظم لسكان مدينة بورسعيد، وتم التشديد على استمرار التنسيق الدائم بين جميع اجهزة الدولة القائمة على منظومة مياه الشرب بمحافظة بورسعيد، دون الانتظار لمن يقوم بدوره، مع إشراك المحافظة كشريك تنمية بهدف خدمة المواطن.

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محافظة بور سعيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان - مياه الشرب والصرف الصحي