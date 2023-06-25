كونتكت تغلق الإصدار 41 لسندات التوریق بقیمة 1،859 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير مصرفية، عن إغلاقها للإصدار الحادي والأربعين لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1،859 مليار جنيه مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى 61 شهرا.

الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدارات بحوالي ١٠ مليارات جنيه مصري تعتزم الشركة إصدارها خلال العام الحالي لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

وتم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في لمختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.

وقد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA، وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 3 مليارات جنيه مصري.

وقد حازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.

وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 24.5 مليار جنيه بعدد 25 إصدار. قد تم سداد ما يقرب من 19.3 مليار جنيها من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.



وصرح السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، تعليقا على الإصدار قائلًا: "منذ إصدار سندات التوريق الأول في مصر والذي قامت به كونتكت في 2005 ومازالت كونتكت في صدارة سوق سندات التوريق في مصر، فإن ثقة المستثمرين والقطاع المالي في سندات توريق وصكوك كونتكت وكذلك حصولنا على أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ تمويل استهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصري يؤكدان على جودة المحافظ التمويلية لشركات كونتكت وكفاءة عملياتنا المستمرة منذ اكثر من 20 عامًا".