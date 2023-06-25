14 عرضا يقدمها "بيت المسرح" للجمهور في عيد الأضحى

أعلن المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، خطة العروض المسرحية التى ستقدم على المسارح التابعة للبيت، التى تضمنت تقديم ١٤ مسرحية، وذلك إعتبارا من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

قال المخرج خالد جلال، إن أضواء المسارح تتألق بعروض متميزة جذبت الجمهور والنقاد، مؤكدا أن الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تولى ملف المسرح اهنماما كبيرا، بوصفه أحد الروافد الفنية والثقافية الهامة.

تقدم مسرحية "سيدتى أنا" إعداد وإخراج محسن رزق، بطولة "داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، وذلك فى الثامنة ونصف مساء يوميا ماعدا يوم الأربعاء من كل أسبوع أجازة، على خشبة المسرح القومى .

وعلى المسرح الكبير بمسرح السلام بالقصر العينى، تعرض مسرحية "خطة كيوبيد"، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج أحمد فؤاد، بطولة "عبد المنعم رياض، نوال سمير، كريم الحسيني، أمنية حسن"، فى السابعة مساء يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة .

كما يعرض على نفس المسرح فى التاسعة والنصف مساء، مسرحية " عجيب وعجيبة" تأليف سعيد حجاج، إخراج محمد الصغير، بطولة "سيد الرومى، ماهر محمود، إيهاب بكير، دعاء رمضان"، يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة .

ويعرض على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، مسرحية مونودراما "سيب نفسك" تأليف مارك انجيا، ترجمة د. نبيلة حسن، دراماتورج وإخراج د. جمال ياقوت، بطولة الفنانة فاطمة محمد علي، فى الثامنة والنصف مساء يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة .

وعلى مسرح ميامي بوسط البلد، تقدم مسرحية "طيب وأمير"، تأليف أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر، بطولة "عمرو رمزي، هشام إسماعيل، تامر فرج، أحمد السلكاوي، رشا فؤاد، نهى لطفي، شريف حسني، شيماء عبد القادر، محمود الهنيدي، محمود فتحي ونجوم المسرح الكوميدي، فى الثامنة والنصف مساء يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة .

وتعرض مسرحية "ياسين وبهية" تأليف نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، بطولة "حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبو زيد، ليلى مراد، كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، محمد البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر علي"، فى الثامنة مساء يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة، على المسرح العائم الصغير بالمنيل .

وعلى قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، تعرض مسرحية "بيت روز" تأليف وإخراج محمود جمال الحدينى، تمثيل "سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد"، فى السابعة والنصف مساء، يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة .

كما تعرض على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة، مسرحية "باب عشق" تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج حسن الوزير، تمثيل "ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني" فى التاسعة والنصف مساء، يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة .

وتقدم مسرحية "ستوكمان" تأليف ميخائيل وجيه، وإخراج د. أسامة رؤوف، بطولة "ياسر عزت، ريم أحمد، محمد دياب، نائل على"، على مسرح الغد بالعجوزة يوميا فى التاسعة مساء .

وتعرض مسرحية "قبل الخروج" تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج هانى السيد، بطولة "شريهان قطب، محمد عبد الوهاب، لمياء جعفر، محمد الغباشي" فى الثامنة مساء يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع أجازة، على مسرح أوبرا ملك برمسيس.

وعلى مسرح متروبول تقدم مسرحية "جنة كوكى" تأليف على أبو سالم، وإخراج صفوت صبحى، بطولة "بثينة رشوان، جلال عثمان، محمود حسن، كمال زغلول، مونى، شيماء عبد الناصر، نادية الشويخ"، وذلك فى السابعة والنصف مساء يوميا ماعدا يوم الاثنين من كل أسبوع أجازة .

وعلى مسرح القاهرة للعرائس، يعرض مسرحية "فركش لما يكش" ديكور وعرائس وملابس آيات خليفة، نحت عرائس وماسكات محمد كشك، مخرج منفذ لطفي السيد، تأليف وإخراج شوقى حجاب، يوميا فى السابعة والنصف مساء .

وعلى مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، تقدم مسرحية "همام وعصابة الضباع" تأليف وإخراج إيهاب مبروك، تمثيل "رضا إدريس، إبراهيم الملاح، إيهاب يونس، ايهاب مبروك، يحى عرفة، محمد جابر، مهند مختار، جهاد محمود، يحى حسن، كامل ابو الفتوح"، والأطفال "مريم إيهاب، نورسين، لارا سيد عادل، بياترس أسامة"،يوميا فى الثامنة مساء .

ويقدم على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، العرض المسرحى "مغامرات جيمو"، تأليف صلاح متولى، إخراج محمد عشرى، بطولة "كريم الحسينى، إسراء حامد، رندا جمال، عصام مصطفى، كريم محمد سعد"، ومن أبناء مسرح الشمس "شذا محسن، معتصم جوده"، يوميا فى الرابعة عصرا .