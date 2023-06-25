رئيس تحرير مجلة مابا موندى: «لمرانى» العالم الجديد الناشئ يثير قلق النساء والرجال الفرنسيين بشكل متزايد

إلياس لمرانى المولود فى فرساى ويعيش فى إيفلين.. شغوف بالتاريخ والجغرافيا السياسية، وهو رئيس تحرير مجلة مابا موندى MappaMundi والرئيس الشاب المؤسس للمعهد الذى يحمل الاسم نفسه، والذى يجمع العديد من الخبراء الكبار فى الجغرافيا السياسية والتاريخ والاقتصاد والفلسفة.. «لوديالوج» أجرت معه حوارًا شاملًا.

إلياس لمرانى يلعب دورا نشيطا فى العديد من المنظمات والجمعيات المختلفة، ولا سيما للدفاع عن حقوق الطفل (اليونيسف) كما يكتب القصائد والقصص القصيرة ويقوم حاليًا بإعداد مؤلف جيوسياسى. معهد MappaMundi هو مركز أبحاث مستقل مخصص لدراسة العلاقات الدولية من خلال منظور الجغرافيا السياسية والتاريخ الجغرافى وعلم الاقتصاد الجغرافى بهدف تنوير المواطنين وصناع القرار فى القطاعين العام والخاص. وتهدف المجلة الإلكترونية MappaMundi (https://www.mappamundi.fr) ومعهد MappaMundi، الشريكان فى الحوار، إلى تعزيز الفكر الفرانكوفونى الجيوسياسى والتاريخى فى فرنسا، وعلى الصعيد الدولى ويتكون فريق البحث من متخصصين وباحثين معترف بهم يشاركون فى مراقبة وتحليل التطورات الرئيسية والتحديات الجيوسياسية الرئيسية وهذا الفريق ينتهج سياسة الانفتاح على العالم من خلال الترحيب بالخبراء من مختلف الحساسيات والخلفيات. وفى حوارنا الخاص مع رئيس المجلة، والمؤسس الشاب لها، ورئيس تحريرها إلياس لمرانى، تطرقنا إلى العديد من الملفات الرئيسية والنقاط المهمة... مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى:



لو ديالوج: لقد أسست مجلة مابا موندى MappaMundi وهى مجلة على الإنترنت مخصصة للتحليل الجيوسياسى والاستراتيجى والفلسفى والاقتصادى والتاريخى لعالمنا؛ هل يمكن أن تحكى لنا نشأة هذا المشروع؟ وما هى رسالته؟

إلياس لمرانى: نشأت مجلة MappaMundi منذ أكثر من عام بقليل، فى ١١ مايو ٢٠٢٢. اسمها، اللاتينية القديمة المنسية، يأتى إلينا من اللاتينية Mappa، ae، the map وMundus، ويعنى ذلك «خريطة العالم». وتشير ذلك إلى الخرائط القديمة لنخب العصور الوسطى التى صورت جميع الأراضى والبحار التى عرفها الناس فى ذلك الوقت.

وفى أيامها الأولى، اقتصرت أنشطة MappaMundi على نشر المقالات والملاحظات التى تعلق على الأخبار الدولية وتحللها. ثم توسعنا إلى تنسيقات جديدة مع نمو فريقنا ونضج مشاريعنا. فى فبراير ٢٠٢٣، أطلقنا مجلة ورقية ربع سنوية، تركز على ملف موضوعى حيث يتم إثراؤه بتحليلاتهم من قبل العديد من خبرائنا، من فرنسا والخارج.

كما أنشأت المجلة معهدًا بحثيًا فى ديسمبر من العام الماضى، وهو معهد مابا موندى MappaMundi، والذى سينظم قريبًا أيامًا من المؤتمرات والندوات. كما أقامت شراكات مع مجلات ومعاهد أخرى ومن بينهم موقع لوديالوج.. وأخيرًا، قمنا بتوسيع نطاق فريقنا الأكاديمى، وفتحنا لنا تخصصات جديدة مثل التاريخ والسياسة الوطنية والاقتصاد ورسم الخرائط، والتى لها قسم خاص بها، يديره رفائيل زوين.

وعندما أنشأت مجلة مابا موندى MappaMundi، كانت لدى الرغبة فى تقديم الخبراء، ولكن أيضًا للمواطنين، مكانًا لتقارب الأفكار، ومكانًا للتأمل المنفتح والصادق فى الأخبار الدولية والاضطرابات العميقة التى يعيشها عالمنا ومجتمعاتنا الحديثة. وهذا العالم الجديد الناشئ، الذى يتميز بوباء كوفيد، والحرب فى أوكرانيا، وتغير المناخ وحتى الثورة الرقمية، يثير قلق النساء والرجال الفرنسيين بشكل متزايد، وخاصة الأجيال الشابة التى أصبحت مسيسة بشكل متزايد فى وقت سابق.

وتهدف مجلة MappaMundi إلى أن تمثل الإجابة عن هذه المخاوف وعلى هذه الأسئلة المشروعة وعلى هذا التعطش لفهم العالم الذى نعيش فيه!

وفى الحقيقة، يحاول تنوير وتعريف أكبر عدد ممكن من الأشخاص بهذه الموضوعات وتقديم إمكانية الوصول إلى تحليل جيوسياسى متخصص للجميع فى فضاء معلومات تغمره سرعة الشبكات الاجتماعية والقنوات الإخبارية.

بمعنى آخر: تحليل عميق؛ لأننى أؤمن بشدة أن الخبرة الجيوسياسية يجب أن تكون تخصصًا منفتحًا على العالم، وليست محجوزة لطبقة معينة. وبالتالى نرغب فى الجمع بين إضفاء الطابع الديمقراطى على تحليلاتنا مع قيمنا المتميزة والصرامة الأكاديمية التى تحركنا كل يوم وذلك من خلال الترحيب بالعديد من الطلاب، الذين تم اختيارهم وفقًا لمزاياهم.

كما نرغب أيضًا فى إبراز شبابنا الجميل والموهوب والمتألق فى عيون العالم، من خلال عملهم وعمل جميع المساهمين والخبراء فى MappaMundi.. هذه المجلة هى بالفعل تحليل جغرافى سياسى فرنسى عالى الجودة.

لو ديالوج: يتكون فريق البحث الخاص بك من متخصصين وباحثين معترف بهم يشاركون فى مراقبة وتحليل التطورات والتحديات الجيوسياسية الرئيسية.. هل يمكنك أن تحدثنا عنهم؟

إلياس لمرانى: معهد الأبحاث الذى يشرفنى ويسعدنى رئاسته يتكون من عدة خبراء، كل منهم متخصص فى مجاله، سواء فى الجغرافيا السياسية أو التاريخ أو الفلسفة ويسعدنى أن أذكر من بينهم آنا بوفرو، المتخصصة فى العالمين الروسى والتركى، ورولان لومباردى، المتخصص فى الشرق الأوسط، وإيف مونتيناى، عالم الديموغرافيا وعالم الجغرافيا السياسية، وكذلك فرانك عابد، الفيلسوف والمؤرخ والمنظر السياسى ومن المقرر أن نتعامل مع متخصصين جدد فى الأيام المقبلة، وستظهر أسما ؤهم على موقعنا.

كما يفخر معهد مابا موندى MappaMundi بوجود رافائيل زوين، رسام الخرائط الرسمى لدينا، الذى ذكرته بالفعل كما أننا نعمل عن كثب مع المؤلفين وكتاب التحرير فى مجلتنا وكذلك مع العديد من خبراء «أصدقاء مابا موندي»، مثل المرصد الفرنسى لطرق الحرير الجديدة الذى يديره أدريان موجنييه.

لوديالوج: يشرف معهد مابا موتو MappaMundi على المجلة التى تحمل الاسم نفسه؛ فما هى رسالته؟ من هم المروجون الرئيسيون لـ MappaMundi، لا سيما فى وسائل الإعلام؟

إلياس لمرانى: نحن محظوظون لأن لدينا العديد من المؤيدين، وأود أن أشكرهم بحرارة هنا.. إنهم يدعموننا ويسلطون الضوء على عملنا وتصميمنا فى المشاريع التى نقوم بتنفيذها ومن بينها، معاهد، ومجلات، وشخصيات من العالمين الأكاديمى والسياسى، وجمعيات وسلطات محلية، وبعضهم يدعم مجلة مابا موندى MappaMundi لفترة طويلة من خلال الشراكات، والإعانات المحتملة أو توفير قنوات الاتصال.

كما أفكر أيضًا فى مساهمينا وخبرائنا.. أولئك الذين يعملون فى المعهد وكل من شارك فى أحد ملفاتنا من الخارج؛ لكن قبل أى شخص آخر، أفكر فى قرائنا الطيبين، الذين يشجعوننا من خلال تعليقاتهم ورسائلهم على مواصلة جهودنا للدفاع عن الفكر الجيوسياسى الناطق بالفرنسية.

لوديالوج: انتشر مصطلح الجغرافيا السياسية على نطاق واسع فى المجتمع منذ أن حدده إيف لاكوست فى السبعينيات، وهو تأمل فى توتر الوجود فى العالم، وعلى استشراف المستقبل.. وبسبب تعقيد العالم والصراعات العالمية، يبدو أن الاهتمام بالجغرافيا السياسية فى كل مكان؛ فكيف تتعامل مع هذه القضايا؟ برأيك، هل تقدم المجلات الجيوسياسية على الإنترنت معلومات أفضل حول هذه الموضوعات؟ وكيف يمكن ربط القضايا الجيوسياسية بمجالات الفكر الأخرى فى العلوم الاجتماعية؟

إلياس لمرانى: فى السنوات الأخيرة، كانت دراسة العلاقات الدولية جنونًا حقيقيًا فى المجتمع وأصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فى الصحف والكتب والتليفزيون وموجات الأثير والإنترنت وكذلك فى المدرسة البرامج ولم تكن كلمة «جيوسياسية» موجودة على الإطلاق فى حياتنا، ولم يتم الاستشهاد بها كثيرًا، وأحيانًا يتم ذكرها بشكل خاطئ.

وإذا احتلت الجغرافيا السياسية هذا المكان المفضل، فذلك فى المقام الأول بسبب الاضطرابات العميقة التى شهدها عالمنا منذ عام ١٩٨٩. وقد تميزت هذه العقود الثلاثة بسنوات من الأزمات والتوترات التى أدت، من ناحية، إلى إعادة خلط الأوراق على المستوى الدولى.

ومن ناحية أخرى تبرز العديد من المخاوف بين السكان مثل العولمة والهمجية الإرهابية، وظهور العمالقة الرقميين وتغير المناخ، وأزمات الهجرة والخوف من التدهور وفى الحقيقة، تواجه مجتمعاتنا المعاصرة عالمًا يتغير بسرعة عالية، وفقًا للأزمات. وقد استمر هذا المخزون على طراز «بريفيرت» منذ عام ٢٠٢٠، مع العودة القاسية للمخاوف التى كان يعتقد خطأً أنها قديمة إلا أنها المخاوف التى تلحق بنا وتحتضننا والتى تجسد مخاوف جائحة كوفيد والحرب فى أوكرانيا.

فى هذا الاضطراب العالمى العظيم، يظهر عالم جديد فى المقدمة، هذا هو العنوان الذى اخترته لإعطائه لمخطوطة أعمل عليها حاليًا. إن تحديات هذا العالم الجديد متعددة وقد يبدو من الصعب جدًا على العديد من المواطنين فهمها. يجب ألا نتراجع إلى مخاوفنا، أو الأسوأ من ذلك، أن نتخلى عن هذه الأسئلة، بل على العكس من ذلك نفتح أنفسنا على هذا العالم ونفهمه بعيون محايدة، دون تحيز أو بداهة.

للإجابة عن سؤالك الأخير، إذا اختارت مجلة MappaMundi التعامل مع السؤال الدولى من خلال عدة نسخ، وهى الجغرافيا السياسية والتاريخ الجغرافى والجيو اقتصادى والفلسفة السياسية، فذلك لأننى مقتنع بأن الحدود التى يمكننا إقامتها، بشكل صحيح، بين هذه التخصصات، يجب أن تقع إذا أردنا أن نحمل رؤية عالمية لعالم به أزمات متعددة القطاعات.

نريد أن نقدم كل المفاتيح لفهم هذا العالم لقرائنا. وتحقيقا لهذه الغاية، نجمع الجهود والمواهب والخبرات، مع الحساسيات المتعددة ومن خلفيات مختلفة للغاية. هذه، فى رأيى، ثروتنا الرئيسية.

لوديالوج: هل تعتقد أن هناك خصوصية فرنسية لأسئلة الجغرافيا السياسية؟ بالنظر إلى الجغرافيا السياسية على أنها «نقطة مراقبة على العالم»، كيف تشعر - بصفتك الرئيس المؤسس ورئيس التحرير لمجلة جيوسياسية - بهذا الاهتمام العام المتزايد بمسائل الجغرافيا السياسية؟

إلياس لمرانى: أولًا وقبل كل شيء، أود أن يشير إلى أن الجغرافيا السياسية ليست سوى نقطة مراقبة واحدة للعالم من بين العديد من المواقع الأخرى. لكن دون شك، هو الأكثر ملائمة، فى رأيى، لأى مواطن مهتم بشكل أو بآخر بالديناميكيات المعاصرة. وهذا لسببين رئيسيين؛ الأول هو أن الجغرافيا السياسية هى نظام مرن يسمح لنا بنفس القدر بفهم عوالم الأمس واليوم والغد لأنه يتكيف مع كل منها وليس العكس كما تجعل الجغرافيا السياسية من الممكن بناء الجسور بين العصور.

واتضح أنه مفيد للغاية! لأنها مهمة سيئة أن ترغب فى فهم عالم اليوم أو الغد دون دراسة عالم الأمس لفترة طويلة. إنها عبارة تشرشل التى قال لنا: «كلما تعمقت فى النظر إلى الماضى، كلما نظرت إلى المستقبل أكثر». أما السبب الثانى فهو أنه نظام أصفه بأنه «عالمي»، لأنه يساعد على إنشاء الجسور بين المعرفة.

وفى الواقع، لا يعد العالم الجيوسياسى شيئًا بدون المؤرخ الصغير، أو الجغرافى، أو الاقتصادى، أو العالم السياسى، أو الديموغرافى، أو حتى عالم الاجتماع الذى يكمن فيه.. لهذين السببين، تمتلك الجغرافيا السياسية كل شيء من بلفيدير مناسب إلى مراقبة عالم يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.

وبالرغم من العنف الجبان ضد مسئولينا المنتخبين وبالفعل العنصر السياسى ينعشنا ويجعلنا نهتز.. لقد ولدت بلادنا، فرنسا، من بناء سياسى، حول الصورة الملكية، التى وحدت أركان البلاد الأربعة ولكن أكثر من السياسة، نحن شعب له صدى عالمى لتاريخه وتقاليده وقيمه.. أناس يحبون قبل كل شيء أن يفهموا العالم الذى يعيشون فيه.

لقد شكلت هذه الخصائص العامية لنا وتفسر جزئيًا الجاذبية المتزايدة للمجتمع الفرنسى للمسائل الجيوسياسية فى مجلة MappaMundi، ونحاول دعم هذا الاتجاه الصحى والسير فى الاتجاه الصحيح.

لو ديالوج: هل تفضل التعمق فى دراسة البيئات المتلفة؟ ما هى الصعوبات الرئيسية فى اختراق البيئات التى يصعب الوصول إليها؟

إلياس لمرانى: فى MappaMundi، نحن ملتزمون بإعطاء صوت لأولئك الذين يعيشون فى الأخبار، والذين هم الممثلون المباشرون. شهاداتهم وخبراتهم والتزاماتهم تكمل معرفة وتحليلات خبرائنا ويؤكد لنا هذا المزيج، من ناحية، ألا نحبس أنفسنا عن بعض القيود الفكرية، وإبقاء أقدامنا على الأرض إذا جاز لى القول، ومن ناحية أخرى فتح النقاش أمام محاورين جدد فى إطار رغبتنا فى ذلك.. إنها دمقرطة هذه القضايا الاجتماعية.

وهكذا فتحنا مؤخرًا مقالاتنا على حميد أسد الله، اللاجئ السياسى الإيرانى فى فرنسا وعضو لجنة دعم حقوق الإنسان فى إيران (CSDHI) أو برناديت بيلوى، وهى امرأة ذات إعاقة بصرية، تشارك فى العديد من الهيئات للدفاع عن حقوق الناس ذوى الإعاقة.

وبالنسبة لسؤالك الثانى، صحيح أنه ليس من السهل دائمًا اختراق دوائر معينة أو الاقتراب من مواضيع معينة. لذلك نحن لسنا محصنين ضد محاولات التدخل من قبل القوى الأجنبية. فى مواجهة هذه التهديدات لحريتنا فى التحليل، أنا وأنا أراقبها كل يوم، تعمل من أجل استقلاليتها الكاملة والتامة وسوف ترفض أى اغتراب أو استهزاء بها. إنها معركة يومية من أجل الحصول على معلومات جيدة يقوم بها موقع MappaMundi مع قرائه ومعهم.

لو ديالوج: من الصعب أن تظل غير مبال ببعض القضايا الجيوسياسية مثل الهجرة، والتى تظل مرئية بشكل متزايد فى وسائل الإعلام الفرنسية والفضاء الاجتماعى.. هل تعتقد أن هناك «تأثير» خاص لبعض المجلات الجيوسياسية فى معالجة هذه الموضوعات؟ هل تعتقد أن المجلات الجيوسياسية «مدفوعة» بالضرورة بالمشاركة؟

إلياس لمرانى: صحيح أن بعض الموضوعات الجيوسياسية يتم الإعلان عنها بشكل خاص وتؤثر على الحياة والحياة اليومية لأمتنا أكثر من غيرها. قضية الهجرة هى واحدة منها ومن الواضح أن كل الوسائط تتعامل مع هذه الموضوعات بطريقة جزئية إلى حد ما.

ومع ذلك، فإن الالتزام، سواء كان ذا طبيعة سياسية أم لا، هو فى رأيى ضرورة حتمية لأى مجلة، مهما كان شكلها أو موضوعها المفضل.. وسائل الإعلام الجادة هى أداة لإعادة إرسال المعلومات لخدمة المجتمع.. ما يدفع مجلة مثل مجلتنا كل يوم هو هذه الرغبة، التى تصبح على مدار الأيام واجبًا، لتحليل ومشاركة ونقل عملنا إلى قرائنا.

