"الإفتاء" تحذر من ذبح الأضاحي في الشوارع

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم تنظيف هذا.

وقالت الإفتاء: لا يجوز شرعًا ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات؛ لما فيه من إيذاء للناس، ونشر للأوبئة، فإذا انضاف لذلك الفعل مخالفة التعليمات المقررة من الجهات المختصة فيما يتعلَّق بذبح الأضاحي كان الإثم أشد، وفاعل ذلك إنما يتخلَّق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه» (أخرجه البخاري).

وتعمل دار الإفتاء على تقديم الفتاوى والإرشادات الدينية للمسلمين في مصر وخارجها، وتأسست عام 1895 ميلادي، وتتمتع بسمعة كبيرة في المجتمع المصري والعربي، حيث تعتبر مرجعًا رسميًا للفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الدينية والمجتمعية والسياسية.

تضم دار الإفتاء مجموعة من العلماء والمفتين المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة مثل الموقع الرسمي على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المجتمع وتقديم الإرشادات الدينية والفتاوى.