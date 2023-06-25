جوليان أوبير يكتب: أوروبا المتنوعة ومتعددة الثقافات.. القارة العجوز أمام اختبار التناقضات المختلفة!

الأحد 25/يونيو/2023 - 05:17 م

ولدت أوروبا الحديثة، المتجسدة فى المشروع الذى يتعدى حدود القومية والملتزم بمبادئ الاتحاد الأوروبى، من عدم ثقة النخب فى فترة ما بعد الحرب تجاه الدول القومية، التى كانت مسئولة عن حربين عالميتين ولا شك أن فكرة اتحاد الدول الديمقراطية الأوروبية، ثم تحقيقها، تم تبنيها من قبل الديمقراطيين المسيحيين الإيطاليين والبلجيكيين ولوكسمبورج والفرنسيين والألمان فى فترة ما بعد الحرب مباشرة.

هذا الاتحاد رأى ضمنيًا أن الحضارة المسيحية الغربية تمثل حدًا للفضاء الأوروبى والسلام بين الشعوب باعتباره فرصة للمستقبل وكان البابا بيوس الثانى عشر، الذى كان قلقًا بشأن التوجه السوفيتى، من المؤيدين المتحمسين، وأدت نداءاته العديدة فى هذا الاتجاه إلى جدل حول «الفاتيكان أوروبا"؛ لذلك من الجدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية الأوروبية ECC قد ولدت فى روما، وأنه فى اليوم التالى للتوقيع، ذهب ممثلو الدول الأعضاء إلى الفاتيكان لتلقى مباركة بيوس الثانى عشر. ولم تكن الجذور المسيحية للمشروع موضع شك، حتى لو كان التبنى اللاحق للعلم الأزرق المكون من اثنتى عشرة نجمة، المستوحى من ألوان ومعطف العذراء، نابعًا من الصدفة أكثر من الإرادة السياسية. تم بناء هذه المجموعة لتواجه الاتحاد السوفيتى الملحد!

غادر الديمقراطيون المسيحيون المشهد تدريجيًا، لكن المشروع الأوروبى السلمى بدأ بعد ذلك، وقد غرس بثبات على قدمين: القانون والسوق، وهما أداتان لإتقان السياسة وخلق فضاء كانط للسلام. من جهة، اعتمدت المفوضية على القاضى (CJEU) لبناء نظام معايير أعلى من القوانين الوطنية. ومن ناحية أخرى، فإن قوى السوق بحيث تحل القواعد الموضوعية للابتكار والتنافسية محل قرارات السلطة التعسفية. ومباشرة بعد سقوط جدار برلين انطلق المشروع الأوروبى.. اركض نحو الشرق، لإعادة دمج البلدان التى كانت تحت قيادة السوفييت سابقًا.. إنه الجرى لبناء سوق كبيرة من خلال كسر الحواجز والجدران التنظيمية، وذلك لخلق تضامن فعلى: حرية حركة البضائع، وحرية التأسيس، والمنافسة الحرة، وحرية حركة رأس المال، وحرية حركة العمال. أعد القانون الأوروبى الموحد (١٩٨٦) السوق المشتركة (١٩٩٣). ثم انخرطت أوروبا فى السياسة الاقتصادية، مما أدى إلى محو مفهوم السياسة الصناعية أو السياسة النقدية، ووضع سياسة الميزانية.

فى هذا الوقت اصطدم الاقتصاد بالسياسة، عندما توصلنا بعد معاهدة ماستريخت (١٩٩٢) - التى قبلتها شعوب أوروبا لفترة وجيزة - إلى استكمال القانون الأوروبى الموحد، ثم وضعنا فى الاعتبار السماح بحرية الحركة من المواطنين، مع مشروع منطقة شنجن (١٩٩٥)، الذى سيتم دمجه قريبًا فى الاتحاد الأوروبى (١٩٩٧)، والذى لم يقم أحد بقياس آثاره حقًا. فى الوقت الذى كان فيه الجميع متحمسين لمشاهدة ازدهار العولمة الاقتصادية، مع الاعتقاد بأن نهاية التاريخ على الطريق، اعتقدت أوروبا أنه من خلال تحرير الأفراد والسماح لهم بالتبادل والسفر، يمكن إنشاء أوروبا من المواطنين. ثم انتقلنا من الفضاء التجارى إلى الفضاء السياسى، بشكل غير محسوس وفى الواقع، المواطن لديه احتياجات سيادية، عدالة، شرطة، دفاع، كان على بروكسل تلبيتها.

وهكذا شرعت فى عملية قانونية لتوحيد ومواءمة اللجوء فى أوروبا، مما جعل استقبال المهاجرين هو المحور الرئيسى فى تفكيرها، مع اتباع نهج اقتصادى كأساس لها: المهاجر عامل مستقبلى، ضرورى لتزويد الشركات القارة. تبين أن النظام المتصور فى دبلن (دبلن ١ ١٩٩٠، دبلن ٢ ٢٠٠٣، دبلن ٣ ٢٠١٤) قصير النظر فيما يتعلق بالقضايا. إن فشل الدول، والحروب، والإرهاب، والتفاوت الاقتصادى، والاضطرابات المناخية، جعلت من أوروبا فضاءً للسلام والنمو فى متناول اليد، خاصة للجماهير الأفريقية ومع تكثيف الهجرة، أصبحت مسألة عبء الاستقبال مركزية. ومع ذلك، عندما يطلب المهاجر اللجوء فى إحدى دول الاتحاد الأوروبى، فهى أول دولة أوروبية يعبرها لمعالجة هذا الطلب. وتضع لائحة دبلن معظم ضغوط الهجرة على دول مثل مالطا أو إيطاليا أو اليونان أو إسبانيا، وعلى نطاق أوسع على ١٠ دول من أجل ٩٠٪ من التدفق. كما أصبح الوضع لا يطاق منذ الربيع العربي؛ فبين عامى ٢٠١٢ و٢٠١٥، تضاعف عدد طلبات اللجوء فى الاتحاد الأوروبى (٢٨) أربع مرات، من ٣٣٥،٢٩٠ إلى ١،٣٢٢،٨٥٠ فى ذروة أزمة الهجرة.. كل هذا أدى إلى التفاوض على اتفاقية لجوء جديدة فى يونيو ٢٠٢٣.

قبل كل شيء، استهانت بروكسل بالقدرة على استيعاب الوافدين الجدد وتعقيد موضوع الهوية، حتى الدين (خاصة الدين الإسلامي). وبينما تم التعامل مع مسألة الهجرة فى بروكسل بطريقة نزيهة، أدركت أوروبا عدم تجانسها المتزايد، وبدأ يُنظر إلى كلمة التعددية الثقافية، المستوردة من كندا، على أنها حل لمسألة الاندماج.



فى ذلك الوقت، تمت صياغة تيار فكرى فى أوروبا مواتٍ لأقصى قدر من الانفتاح والتعددية الثقافية والاعتراف بالأقليات. فمن ناحية، يتبنى اليسار المتطرف الذى يتميز «بالتنوع» الأمريكى قضية المهاجرين باسم التضامن الإنسانى. من ناحية أخرى، أنفقت المنظمات غير الحكومية التقدمية مئات الملايين من الدولارات للنهوض بقضيتها. تمثل أوروبا، التى تأثرت إلى حد كبير بالنموذج الأمريكى، ملعبًا مثاليًا من خلال تكوينها السياسى، حيث تلعب بروكسل، العاصمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبى، دور بابل لجماعات الضغط، وحيث تعمل ستراسبورج، العاصمة القانونية للنظام الأوروبى، كحارس أخلاقى.

اتخذت محكمة العدل الأوروبية سلسلة من الأحكام التى تسمح للمواطنين بالتحرر من روابطهم الوطنية. قد تكون القطاعات غير المتوافقة قد تأثرت، مثل حكم بوسمان، الذى اعتبر أن لوائح الاتحاد الأوروبى لكرة القدم وخاصة تلك التى تحدد حصصًا مرتبطة بالجنسية، تتعارض مع المادة ٤٨ من معاهدة روما بشأن حرية تنقل العمال بين الدول الأعضاء. الأخلاق، بصرف النظر عن المنتخبات الوطنية، اعتاد الجمهور على تشجيع فرق كرة القدم التى لم تعد لها أى صلة بالمدينة التى ترتدى ألوانها.

لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورج والتى تعترض على السيادة القانونية مع CJEU فى لوكسمبورج، هى التى أصدرت أكثر الأحكام أيديولوجية وتسييسًا فى هذه المسألة. فى حين أن السوابق القضائية الأولية كانت مواتية للغاية للاندماج (راجع القضية اللغوية البلجيكية، ١٩٦٨، التى تبرر سياسة تهدف إلى تثبيط تعلم لغة الأقليات)، قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالتحول ١٨٠ درجة مع حكم عام ٢٠٠٤ فى جورزيليك / بولندا، معلنة أن «يجب على المجتمع التعددى والديمقراطى الحقيقى أن يحترم الهوية العرقية أو الثقافية أو اللغوية أو الدينية» للأفراد المنتمين إلى أقليات قومية. هذا التسامح مع الآخر، باسم المشاعر الطيبة، بدأ يصبح مزعجًا عندما ضرب الإرهاب الإسلامى أوروبا. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ميزت المحكمة نفسها بقرارات شاذة، تمنع طرد أو تسليم إرهابيين معتمدين على أساس أنهم قد يتعرضون «لمعاملة لا إنسانية أو مهينة» فى بلد المقصد!

إضافة إلى كل ذلك، حدث هذا التطور من خلال مهاجمة الثقافات الوطنية الموجودة مسبقًا. أفضل مثال على ذلك كان الهجوم المباشر على عنصر من مكونات التاريخ الأوروبى. فى عام ٢٠٠٩، ميزت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نفسها بإدانة إيطاليا لوجود صلبان فى الفصول الدراسية (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ٣ نوفمبر ٢٠٠٩، لوتسى ضد إيطاليا)، مما تسبب فى احتجاج شديد لدرجة أن المحكمة اضطرت إلى التراجع (١٨ مارس ٢٠١١) وربما لا يكون التطور القانونى للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عفويًا كما يعتقد المرء حيث تم الكشف عن دور الملياردير جورج سوروس فى تقرير نُشر فى فبراير ٢٠٢٠ من قبل المركز الأوروبى للقانون والعدالة (ECLJ) حول المنظمات غير الحكومية وقضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكشف أن ٢٢ على الأقل من آخر ١٠٠ قاضٍ فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) متعاونين سابقين مع سبع مؤسسات ومنظمات غير حكومية، وأنهم حكموا فى مناسبات عديدة على قضايا تدعمها منظماتهم، فى وضع صارخ لتضارب المصالح. من بين هذه المنظمات، برزت جمعية جورج سوروس المفتوحة لحقيقة أن اثنى عشر من المتعاونين معها أصبحوا قضاة فى ستراسبورغ، وأنها مولت المنظمات غير الحكومية الست الأخرى المتورطة، وأحيانًا بشكل كبير جدًا. أثار هذا التقرير الوعى، لأنه بعد فترة وجيزة، فى ٢٠ أبريل ٢٠٢١، فشلت الجمعية المفتوحة لأول مرة فى انتخاب أحد موظفيها كمرشح لمنصب قاضٍ فى ستراسبورج.

وفى هذه الأثناء، فى بروكسل، رعت المفوضية الأوروبية لوائح ذات تأثير أنجلو ساكسونى قوى من خلال اتباع نهج واسع لمفهوم التمييز (أى اختلاف فى المعاملة) وتعثرت بحلول عام ٢٠٢٢ من خلال الترويج للإسلام السياسى، مع الحجاب. المرأة والشعار «المستقبل بين يديك». اختيار غريب لاعتبار أن ارتداء الحجاب جزء من الحضارة الأوروبية وأن الهوية الإسلامية تستحق أن تُطرح مقارنة بالهويات الأخرى. لنكن صادقين فى الاعتراف بأنه قبل بضع سنوات (٢٠٠٤)، طلب جاك شيراك إزالة الإشارة إلى الجذور المسيحية من مسودة ديباجة «الدستور الأوروبي»، من أجل العلمانية وربما عدم الإضرار بالآخرين. الأديان...

ومع ذلك، تسبب هذا الانفتاح الشامل للمجتمعات الأوروبية فى حدوث صدمة سياسية غير مسبوقة، مع تطرف العديد من البلدان بشأن قضية الهجرة والهوية الوطنية. وإذا تمسكنا بالبلدان المؤسسة، فإن الملاحظة بليغة: على الرغم من كل جهود المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية، فإن المجتمعات الأوروبية فى مرحلة متقدمة من الحساسية تجاه التعددية الثقافية.

إيطاليا، من جانبها، تأرجحت إلى أقصى اليمين مع وصول جورجيا ميلونى إلى السلطة، مدفوعة بموجة مد انتخابية (٤٤٪ من الأصوات لائتلاف اليمين). فى بلد يتعين عليه محاربة المهربين، تعاملت ميلونى بحزم مع قضية الهجرة، وحصلت على مراجعة من دبلن. إنه يسعى إلى استعادة السيطرة على عالم الإعلام الثقافى، والجمع بين الدفاع عن بعض النزعة المحافظة الأخلاقية، التى يتم تقديمها على أنها توافقية ولكنها تهاجمها الأقليات، وإعادة تأهيل الشعور القومى الذى كان من الممكن أن يخنقه التاريخ الحديث. وفى بلجيكا، حيث تم تشكيل أحزاب يمينية متطرفة فى الدولة الفلمنكية، انتهى الائتلاف الحاكم بالموافقة على تنظيم الهجرة بشكل أكثر صرامة، من خلال تعزيز سياسة العودة إلى بلد المنشأ ("طريق الإخلاء").

وفى هولندا، يعتبر حزب الإسلاموفوبيا الذى يتزعمه خيرت فيلدرز فى البرلمان، وحزب الحرية (PVV) الدعم الأساسى لتحالف حكومى هش، وحقق حزب الحرية والعدالة تقدما فى مجال الهجرة. وعليه، ينبغى إصدار قانون يحظر ارتداء البرقع فى هولندا فى الأشهر المقبلة. وأخيرًا، للمرة الثالثة خلال عشرين عامًا، فازت فرنسا بلقب لوبان فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ودارت الحملة الرئاسية لعام ٢٠٢٢ حول مقترحات إريك زمور وأصبح حزب التجمع الوطنى المجموعة الثانية من حيث عدد النواب فى الجمعية الوطنية.

الوضع متطابق فى باقى دول أوروبا

وقعت أعنف اشتباك فى موطن جورج سوروس، المجر، وأصبح هذا الصدام هو العدو الأول لفيكتور أوربان. أوربان، الذى، كما نعلم، اتخذ موقفًا حازمًا من عدم التسامح مطلقًا فى هذه المسألة، ورفض رؤية أى مهاجر يدخل التراب المجرى باسم الدفاع عن سيادة و«أحادية الثقافة» لشعبه، عارض بشدة أفكار سوروس بشأن اللجوء. وهكذا يلخص فيكتور أوربان المباراة التى حرضته ضد جورج سوروس على مدى عقود: «بالنسبة له، لا يمكن للديمقراطية إلا أن تكون ليبرالية، وبالنسبة لنا يمكن أن تكون أيضًا مسيحية. وبالنسبة له، الحرية يمكن أن تخدم فقط التأكيد الفردى، بالنسبة لنا الحرية يمكن أن تتكون أيضًا من اتباع تعاليم المسيح، ويمكن أيضًا وضعها فى خدمة الوطن وحماية عائلتنا.

أصبحت بولندا، التى يحكمها حزب القانون والعدالة، الحليف الرئيسى لأوربان وحاولت وارسو عرقلة اتفاقية الهجرة واللجوء، التى اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبى فى يونيو ٢٠٢٣، وتشكيل تحالف المعارضين واختارت الدنمارك، التى يحكمها ديمقراطى اشتراكى، اتباع سياسة صارمة للغاية بشأن المهاجرين (الاستقبال الخارجى، وعودة اللاجئين إلى سوريا، وإلغاء تصاريح الإقامة، وما إلى ذلك)، وهى فى منافسة مع السويد، التى لديها موقف تقييدى بشكل متزايد.

كما حذرت النمسا، الدولة الأكثر تعرضًا لتزايد طلبات اللجوء، باستمرار من تصاعد الهجرة غير الشرعية وتعتقد النمسا أن نظام اللجوء فى الاتحاد الأوروبى يفشل، حيث تم توسيع هياكل الاندماج إلى أقصى حد بسبب العدد المتزايد من طالبى اللجوء، مما يجعل من الضرورى وجود نظام أوروبى مشترك واستخدمت الدولة حق النقض ضد انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن، خوفًا من أن هذين البلدين لن يكونا قادرين على تنفيذ ضوابط حدودية كافية لوقف الهجرة القانونية.

ولا شك أن معارضى «التنوّع» عمومًا غير منحازين إلى حد كبير فى القضايا المجتمعية، مع استثناء محتمل لهولندا. ومع ذلك، لديهم ميزة واحدة على خصومهم: الاتساق. وساهم التدفق الهائل لأكثر من مليون لاجئ من سوريا والعراق بشكل رئيسى فى عامى ٢٠١٥ و٢٠١٦ فى الزيادة الكبيرة فى عدد المسلمين فى أوروبا. ومع ذلك، أشارت دراسة مركز Ifop لعام ٢٠١٩ إلى أن ٦٣٪ من المسلمين الذين شككوا فى تصور المثلية الجنسية على أنها «مرض» أو «انحراف جنسي»، مقارنة بـ ٢٠٪ بين الكاثوليك و١٠٪ بين من «بلا دين». فى عام ٢٠٢١، أجرى IFOP دراسة استقصائية حول تأجير الأرحام أظهر أن ٥٧ ٪ من المسلمين يعارضون تأجير الأرحام للأزواج المثليين.

ويقدر معهد بيو أن نسبة المسلمين فى أوروبا، حاليًا ٤.٩٪، سترتفع إلى ١٤٪ فى حالة الهجرة القوية (١٨٪ فى فرنسا) فى عام ٢٠٥٠. سيتعين على أوروبا «المتنوعة» إدارة ظاهرة متناقضة: التعددية الثقافية فيما يتعارض تفضيل الأقليات المهاجرة بشكل أساسى مع التقدمية المجتمعية، وليس من المؤكد أن المهاجرين من أفريقيا أو أى مكان آخر ليسوا من وجهة نظر فيكتور أوربان أكثر من أورسولا فون دير لاين فيما يتعلق بالمسألة.

ومع ذلك، من خلال الرغبة فى تحويل دور الاتحاد الأوروبى إلى دور المشرف على أنظمة القيم فى الدول الأعضاء، فإن مروجى أوروبا المنفتحة والتقدمية يخاطرون بأخذ التراث المعيارى والاقتصادى والسياسى للاتحاد الأوروبى كرهائن. أوروبا، بالنسبة لما يظل سؤالًا سياسيًا بارزًا. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تقبل الشعوب الأوروبية لفترة طويلة هذا التدخل فى ثقافاتها الوطنية، وستؤدى العقوبات الاقتصادية إلى تشديد المعارضة السيادية.. لقد كان الفشل الرئيسى للاتحاد هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وسيكون من الوهم ألا نرى إلى أى مدى لعب اهتمام البريطانيين، بحماية بلادهم من مسودات الهجرة والهوية، دورًا كبيرا فى إغلاق الباب المؤدى إلى المانش!

