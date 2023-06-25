وفاة طبيعية.. المباحث تكشف سر وفاة طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف

كشفت تحريات المباحث الجنائية ببني سويف في واقعة وفاة طالبة بالفرقة الثانية بكلية علوم من ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف الجديدة منذ قليل، أن الوفاة طبيعية، وذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبة في محيط الواقعة وعدم وجود أي شبهة جنائية، كما كشف التقرير الطبي المبدئي أن سبب الوفاة طبيعي، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وكانت قد لفظت طالبة بالفرقة الثانية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف أنفاسها الأخيرة بشكل مفاجئ، خلال وجودها في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلتها سيارة إسعاف جثة هامدة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض طالبة لحالة إغماء مفاجئ، خلال وجودها أمام جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وعند وصول رجال الإسعاف تبين أنها قد لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبلت ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف الجامعي شهد سيد حسن روبي 20 عامًا، طالبة بكلية علوم ذوي احتياجات خاصة وتقيم بمحافظة الفيوم.

وعلي الفور انتقل فريق من مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة برئاسة الرائد محمد قاسم رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة الي مكان الواقعة للوقوف علي أسباب الوفاة وملابساتها، وإخطار جهات التحقيق.