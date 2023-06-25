الأحد 25/يونيو/2023 - 04:56 م

حنان أبوالضياء تكتب: جنون العالم السرى للتجسس(7)

احتاج الجواسيس إلى إنشاء ستارة دخان في أعماق البحار

تاريخ وكالة المخابرات المركزية صامت عن سبب غرق الغواصة

اعتراف الرئيس أيزنهاور بسقوط طائرة U-2 أدى إلى أزمة 1960

في صيف عام 1974، أبحرت سفينة كبيرة وغير عادية من لونج بيتش في كاليفورنيا.كانت متجهة إلى وسط المحيط الهادئ؛ حيث تفاخر أصحابها بأنها ستعلن عن صناعة ثورية جديدة تحت الأمواج. تم تجهيز السفينة بحفارة شاهقة وأحدث معدات الحفر، وتم تصميمها للوصول إلى مصدر ثروة لا يُصدق يقع في قاع المحيط عبر المياه العميقة والمظلمة.

وُصفت العملية بأنها الخطوة الأكثر جرأة حتى الآن في حلم طال أمده بفتح حدود جديدة في مجال التعدين، والتي من شأنها أن ترى المعادن الثمينة المستخرجة من صخور قاع البحر.

لكن كان هذا خداعًا للحرب الباردة على نطاق مذهل، كان الهدف الحقيقي للطاقم على متن هذه السفينة العملاقة هو الوصول إلى الغواصة السوفيتية K-129 التى غرقت على بعد 1500 ميل شمال غرب هاواي، أثناء حملها صواريخ نووية باليستية.

فشل الروس في العثور على غواصتهم على الرغم من البحث المكثف، لذلك وضعت وكالة المخابرات المركزية خطة جريئة، مشروع أزوريان، لاستعادة الغواصة، احتاج الجواسيس إلى إنشاء ستارة دخان و تظاهروا بأنهم يستكشفون إمكانية التعدين في أعماق البحار.

كان لابد أن يكون هناك شخص ثري وغريب الأطوار بما يكفي ليكون ستارا للبحث، كان المخترع الملياردير المنعزل هوارد هيوز مثاليا لهذا الدور؛ ووافق على المشاركة، وباسمه، تم تصميم سفينة فريدة من نوعها؛ تم تزويده بكل ما يلزم لحفر قاع البحر.

لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق كان شكوك الروس. لإقناعهم بأن هوارد هيوز كان مهتمًا حقًا بالتعدين، تم إرسال المديرين التنفيذيين إلى مؤتمرات حول التعدين في المحيطات حيث وصفوا بالتفصيل خططهم لحصاد الصخور. ومن المدهش أن القصة تماسكت، كان الغطاء جيدًا لدرجة أنه دفع الجامعات الأمريكية إلى التحرك لبدء دورات في التعدين في أعماق البحار، كما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات المعنية.

بدأت قصة "Project Azorian" في 1 مارس 1968، عندما كانت الغواصة السوفيتية Golf-I، K-129 (يشير تاريخ CIA إلى الغواصة برقم قلادة - 722) ، تحمل صواريخ ثلاث SS-N-4 Sark باليستية مسلحة نوويًا، أبحرت من القاعدة البحرية في بتروبافلوفسك في شبه جزيرة كامتشاتكا، إذا اندلعت الحرب، لكانت K-129 قد أطلقت صواريخها الباليستية الثلاثة، كل منها يحمل رأسًا نوويًا واحد ميجا طن، على أهداف على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة؛ ولكن حدث خطأ فادح، حيث تعرضت الغواصة في منتصف مارس 1968 لحادث كارثي وغرقت 1560 ميلًا شمال غرب هاواي وفقدت طاقمها بالكامل. من المثير للاهتمام أن تاريخ وكالة المخابرات المركزية صامت عن سبب الحادث، لا تذكر كيف علمت الوكالة بغرق الغواصة ولا كيفية تحديد الموقع بكل الدقة على عمق 16500 قدم تحت سطح المحيط الهادئ. من المحتمل جدًا أن تكون هذه المعلومات سرية للغاية.

في 1 يوليو 1969، استعانت وكالة المخابرات المركزية المشاريع الخاصة داخل مديرية العلوم والتكنولوجيا بموظفين من نوعية خاصة لإدارة "مشروع أزوريان". كان رئيس الوحدة جون بارانجوسكي، وهو مسئول كبير في مديرية العلوم والتكنولوجيا في وكالة المخابرات المركزية والذي سبق له أن أدار تطوير وتشغيل عدد من أنظمة الاستطلاع الجوي عالية السرية لوكالة المخابرات المركزية، ونائبه إرنست "زيك" زيلمر الرجل الذي أدار العمليات اليومية لمشروع أزوريان للسنوات الست التالية، كان خريج الأكاديمية البحرية الأمريكية وضابط الغواصة من الحرب العالمية الثانية، وافق الرئيس ريتشارد نيكسون شخصيًا على إنشاء فرقة العمل الخاصة في أغسطس 1969.

مع موافقة الرئيس نيكسون، في 19 أغسطس 1969، وضع مدير وكالة المخابرات المركزية ريتشارد هيلمز جميع المعلومات المتعلقة بالعمل الذي يقوم به بارانجوسكي وموظفو زيلمر في حجرة أمنية خاصة تسمى "جينيفر"، مما أدى إلى أستحالة الوصول إلى أى معلومة عما يفعله هؤلاء الرجال المكونين من مجموعة صغيرة جدًا ومختارة من رجال البيت الأبيض ومجتمع المخابرات الأمريكية، بما في ذلك الرئيس ريتشارد نيكسون ومستشاره للأمن القومي، هنري كيسنجر. وتجدر الإشارة إلى أنه في السبعينيات، زعم عدد من الكتب والمقالات لم يعرف أحد أن اسم العملية "جينيفر".

لم يكن العالم يعرف شيئا عن الغواصة حتى أكتوبر 1970 عندما قرر فريق من مهندسي وكالة المخابرات المركزية والمقاولين المعتمدين؛ أن الطريقة الوحيدة الممكنة تقنيًا لرفع الغواصة السوفيتية الضخمة التي يبلغ وزنها 1750 طنًا من قاع البحر؛ هي انزلاق حبال مصنوعة خصيصًا من الأنابيب. لتلتف حول الغواصة، ثم ترفع الغواصة ببطء إلى السطح باستخدام روافع شديدة التحمل؛ مثبتة على سفينة معدة خصيصًا لهذا الغرض.

في البداية، لم يكن كبار مسئولي المخابرات متفائلين بشكل خاص بشأن فرص نجاح العملية، معتقدين أن هناك فرصة بنسبة 10 في المائة فقط لنجاح العملية.

في أغسطس 1971، خلال مرحلة البحث والتطوير المبكرة للبرنامج، كانت "Project Azorian" على بعد خطوات من إلغائها بسبب تجاوز التكاليف الضخمة.

لكن الشيء الوحيد الذي أنقذ البرنامج من الإنهاء هو الثروة الاستخباراتية المحتملة التي ستتراكم إذا نجح المشروع. على الرغم من المخاوف العميقة بشأن ارتفاع التكاليف من جانب المسئولين المشرفين على "مشروع أزوريان"، في 4 أكتوبر 1971، تم تفويض وكالة المخابرات المركزية للمضي قدمًا في البرنامج.

بدأ العمل على الفور في بناء سفينة مصممة خصيصًا لإجراء العملية، في 16 نوفمبر 1971، تم وضع العارضة في ساحة Sun Shipbuilders في تشيستر، بنسلفانيا. أعلن الجدول الزمني الأولي لإطلاق السفينة في 5 أكتوبر 1972، وتسليمها إلى وكالة المخابرات المركزية في 20 أبريل 1973.

مارست اللقاءات الودية بين الرئيس نيكسون والزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف في قمة موسكو في مايو 1972، تهديدا بعرقلة أزوريان. في يوليو 1972 ، طلبت اللجنة التنفيذية الخاصة، التي أشرفت على المشروع، من لجنة 40 رفيعة المستوى والسرية للغاية، والتي أشرفت على جميع عمليات الاستخبارات الحساسة، مراجعة المشروع نظرًا لاحتمال أنه مع مرور الوقت قد يمنع المناخ السياسي الموافقة على العملية.

كما تم التماس آراء كبار المسئولين الحكوميين الآخرين للوصول إلى "مشروع أزوريان"؛ كانت الاستجابة بعيدة كل البعد عن الإيجابية، وطالب نائب وزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان المشتركة، رئيس العمليات البحرية، ومساعد وزير الدفاع (المخابرات)، ومدير وكالة استخبارات الدفاع (DIA) إنهاء "مشروع Azorian" بسبب التكاليف المتزايدة للبرنامج؛ الى جانب المخاطر السياسية التي ينطوي عليها، ربما كان المكاسب الاستخباراتية المتوقعة من العملية أقل مما اعتقدته وكالة المخابرات المركزية. على الرغم من الثقل المثير للإعجاب لهذه التقييمات السلبية لـ"مشروع أزوريان" في 11 ديسمبر 1972، أمر الرئيس ريتشارد نيكسون بمواصلة البرنامج، ثبت أن هذا هو آخر عقبة بيروقراطية رئيسية كان على "مشروع أزوريان" إزالتها.

أثناء رسوها في ميناء لونج بيتش، كاليفورنيا بين أكتوبر 1973 ويناير 1974، تم تحميل 24 شاحنة صغيرة تحتوي على المعدات المصنفة اللازمة لأداء المهمة على متن سفينة Hughes Glomar Explorer .

في نوفمبر 1973، أدى إضراب أعضاء النقابة المنتمين إلى جمعية المهندسين البحرية الخيرية (MEBA) إلى تعطيل مهمة استكمال تجهيز مستكشف Hughes Glomar Explorer. ولأن المهمة لا يمكن إنجازها إلا خلال عشرة أسابيع من "نافذة الطقس" بين يوليو ومنتصف سبتمبر، كان مسئولو وكالة المخابرات المركزية قلقين من أن التأخير قد يتسبب في تفويت عمل السفينة فى موعدها. إذا حدث ذلك، لكانت المهمة قد تأخرت لمدة عام كامل حتى حدوث الفترة التالية من الظروف الجوية المواتية.

في 7 يونيو 1974، وافق الرئيس نيكسون شخصيًا على إطلاق مهمة "Project Azorian"، بشرط ألا يبدأ Hughes Glomar Explorer عمله إلا بعد عودته من اجتماع قمة في موسكو كان من المقرر أن يستمر من 27 يونيو 1974، حتى 3 يوليو 1974، وصل مستكشف Glomar إلى موقع الاسترداد على بعد 1560 ميلًا شمال غرب هاواي في 4 يوليو 1974، في اليوم التالي لمغادرة نيكسون لموسكو. بدأت عمليات الاسترداد على الفور لربط أطواق الأنابيب حول الغواصة السوفيتية.

كانت عمليات استعادة سفينة Hughes Glomar Explorer معقدة إلى حد كبير بسبب ما يقرب من 14 يومًا من المراقبة شبه المستمرة لعمل السفينة من قبل سفينتين تابعتين للبحرية السوفيتية. على الرغم من وجود سفن المراقبة السوفيتية، لم تتوقف أعمال الاسترداد. لكن خوفًا من أن السوفييت قد يحاولون إنزال أفراد على سفينته بطائرة هليكوبتر، أمر مدير مهمة وكالة المخابرات المركزية في في 18 يوليو 1974 بوضع صناديق مكدسة على سطح سفينته لمنع السوفييت من الهبوط عليها، صدرت أوامر الفريق المخصص للدفاع عن غرفة التحكم بالاستعداد للأمر بإتلاف المواد الحساسة إذا حاول السوفييت الصعود إلى السفينة.

بدأ Hughes Glomar Explorer في رفع K-129 من قاع البحر في 1 أغسطس 1974، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من وصول السفينة إلى موقع الاسترداد. استغرق الأمر ثمانية أيام لنقل بقايا الغواصة السوفيتية ببطء إلى منطقة الاستكشاف الضخمة لـ Glomar Explorer، مع تأمين الغواصة داخل السفينة في 8 أغسطس 1974، وفي اليوم التالي، اكتملت عمليات الاسترداد وأبحرت السفينة إلى هاواي لتفريغ حمولتها.

رفضت وكالة المخابرات المركزية رفع السرية عن أي معلومات تتعلق بالتجاوزات الهائلة في التكاليف، مما هدد بإغلاق البرنامج خلال مراحله الأولى. وتقدر التقارير اللاحقة أنه تم إنفاق ما يصل إلى 500 مليون دولار (بدولارات 1974).

كما أن الأجزاء التي رفعت عنها السرية من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لم تجب عن الأسئلة المهمة للغاية المتعلقة بحجم الغواصة هيوز جلومار إكسبلورر. ما هي المعلومات الاستخباراتية المستمدة من استردادها.

لأن وكالة المخابرات المركزية لا تقدم إجابات عن هذا السؤال المهم، فإن المدرسة الفكرية السائدة تؤكد أن المشروع فشل في تحقيق أهدافه الأساسية. أفاد الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش في مارس 1975 في نيويورك تايمز أن المهمة كانت ، في رأي كبار مسؤولي البحرية الأمريكية ، فاشلة ، لأن وكالة المخابرات المركزية لم تسترد أي صواريخ باليستية مسلحة من K-129's SS-N- 4 النووية. وأكد شيري سونتاج وكريستوفر درو فى كتاب Blind Man's Bluff أنه تم استرداد جزء أمامي بطول 38 قدمًا فقط من K-129 ، بما في ذلك حجرة الطوربيد في الغواصة ومخزن الطوربيدات النووية الروسية. لأن 90 في المائة من الغواصة كان شديدة الهشاشة ، بما في ذلك برج المخادع ومقصورة الصواريخ وغرفة التحكم وكوخ الراديو وغرفة المحرك ، فقد سقطت عائدة إلى قاع المحيط، وتفككت عند التلامس، بقاع المحيط ، ذهب الصاروخ النووي [SS-N-4]، وكتب الشفرات، وآلات فك التشفير، وأجهزة الإرسال المتفجرة. كل ما أرادت وكالة المخابرات المركزية استرداده. ولأن شظايا صغيرة فقط نجت من تفكك الغواصة عندما ضربت القاع، قررت وكالة المخابرات المركزية عدم القيام بمحاولة ثانية لاستعادة ما تبقى. يجادل سونتاج ودرو بأن اقتراح البحرية لاستخدام غواصة في أعماق البحار لفحص السفينة الغارقة لو تم فحصه بشكل صحيح ، كان سيؤدى إلى نتائج أفضل.

يبدو أن هناك بعض الفوائد العرضية التي تحققت من المشروع. في يونيو 1993، أعدت لجنة من الخبراء الروس تقريرًا للرئيس بوريس يلتسين، باستخدام المعلومات التي أتاحتها لهم أجهزة المخابرات الروسية فقط ، والتي خلصت إلى أن وكالة المخابرات المركزية استعادت طوربيدات مسلحتين نوويًا على الأقل من جزء K- 129 التي تمكنت من إخراجها إلى السطح. وفقا للتقرير ، فإن مستوى إشعاع البلوتونيوم الذي أكتشفه فريق وكالة المخابرات المركزية أكد على وجود رأسين نوويين. تم تأكيد هذا الاستنتاج جزئيًا من وكالة المخابرات المركزية، والتي ذكرت أن طاقم Glomar Explorerكان على استعداد للتعامل مع تلوث البلوتونيوم بمجرد رفع الغواصة إلى السطح بسبب تفجير نقطة واحدة للمكونات شديدة الانفجار لواحد أو أكثر من طوربيدات K-129 النووية.

الغريب أنه في اليوم الذي ظهرت فيه قصة سيمور هيرش في صحيفة نيويورك تايمز ، التقى فورد أيضًا بكبار المستشارين. أوصى وزير الدفاع (والمدير السابق للاستخبارات المركزية) شليزنجر بالاعتراف بـ"الحقائق المجردة" لأنه كان من غير المعقول إنكار القصة. لكن DCI Colby اعتقد خلاف ذلك وسادت نصيحته؛ تذكر أن اعتراف الرئيس أيزنهاور بسقوط طائرة U-2 أدى إلى تفاقم أزمة عام 1960، واقترح أن تأكيد القصة سيضع موسكو تحت "ضغط للرد".

الشىء الإنسانى الوحيد فى تلك العملية أنه عثرت على جثث ستة بحارة سوفييت، تم دفنهم لاحقًا في البحر مع مرتبة الشرف العسكرية الكاملة في احتفالية أقيمت على متن السفينة إكسبلورر نفسها؛ وتم تصويرها من قبل طاقم كاميرا وكالة المخابرات المركزية وتم تسليم اللقطات إلى الحكومة الروسية في التسعينيات.