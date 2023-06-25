تعرف على توقعات الأرصاد لحالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 27 يونيو 2023 إلى الإثنين 03 يوليو 2023، حيث يسود طقس حار رطب نهـاراً على القـاهرة الكبرى والوجه البحـرى والسواحـل الشماليـة ، شديد الحرارة على جنـوب سيناء وجنـوب البلاد. معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى أن أيام العيد تشهد شبورة مائية خفيفة حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الملاحة البحرية ستكون كالتالي:

البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الأمواج 2:1.5 متر.

البحر الأحمـر: معتدل وارتفاع الأمواج 2.5:2 متر.

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية نصائح وإرشـادات للمواطنين خلال اجازة عيد الاضحى المبارك، تشمل الآتي:

-ارتداء غطاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وحتى الخامسة عصرا.

- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

- القيادة بهدوء في الصباح الباكر في وجود الشبورة المائية.

-الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

- متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا.