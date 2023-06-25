ads
الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان زنجبار السينمائي يشهد العرض الدولي الأول للفيلم السعودي "ليلى"

ليلى
ليلى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشهد الفيلم السعودي القصير ليلى للمخرج زكريا البشير عرضه الدولي الأول في مهرجان زنجبار السينمائي الدولي في تنزانيا (من 24 يونيو حتى 2 يوليو 2023)، وهو أحدث أهم الفعاليات الثقافية في شرق إفريقيا، ويُعرض الفيلم يوم الإثنين 26 يونيو الساعة 2 ظهرًا في قاعة مارومارو فونتين.

 شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في موطنه السعودية في النسخة السابقة من مهرجان أفلام السعودية.

تدور أحداث الفيلم حول ليلى، الشابة في مطلع العشرينيات من عمرها، متزوجة وتعاني من وجود خلافات مع زوجها. في ظل هذه الأحداث تجد نفسها تائهة بين مخيلاتها وتصارع للخروج منها.

الفيلم من إخراج زكريا البشير وتأليف سحر سليمان ومحمد باوارث وحازم صالح وبطولة همس بندر وعمّار بارشيد وريتاج عبد الله وتتولى شركة MAD Solutions التوزيع والمبيعات عالميًا.

زكريا البشير مخرج صومالي يعيش في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بدأ مشواره ممثلًا في العديد من المسرحيات المحلية، شارك بعدها في صناعة عدة أفلام صومالية قصيرة كانت تبثها القنوات الصومالية المحلية، وبعد ذلك انتسب إلى العديد من ورش الإخراج والتمثيل المسرحي التابعة لجامعة الملك عبد العزيز، وتلقى أيضًا ورشًا للإخراج والتمثيل السينمائي، ويُعد فيلم ليلى أول أعماله الاحترافية.

ليلى زكريا البشير مهرجان زنجبار السينمائي الدولي مهرجان أفلام السعودية