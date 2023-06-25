حركة دؤوبة لبعثة حجاج الداخلية لخدمة ضيوف الرحمن في عرفات

تتابع بعثة الحج بوزارة الداخلية على مدار الساعة وصول الحافلات التى تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات، وإكتمال مخيمات حجاج القرعة التى تزينت لاستقبال ما يقارب أحد عشر ألف حاج من حجاج القرعة ويتم وضع اللمسات النهائية قبيل التصعيد.



وتفقد رئيس بعثة الحج المصرية مخيمات حجاج القرعة بعرفات لمتابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج.

كما نجحت بعثة القرعة فى الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات إضافة إلى قربها من جبل الرحمة ومسجد نمرة وموقف للحافلات ملاصق للمخيمات لتيسير عملية النفرة لمزدلفة وإلى مشعر منى.



جاء ذلك فى ضوء حرص بعثة حج القرعة على بذل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير شتى سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وتهيئة إحتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل سهولة ويسر وخشوع، فضلًا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.