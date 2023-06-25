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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة عامل وإصابة 4 آخرين سقطوا في بيارة صرف صحي ببورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى عامل مصرعه وأصيب 4 آخرين بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، اثر سقوطهم في بيارة صرف صحي بمنطقة حي الفيروز في مدينة بورفؤاد.

استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد، كل من وائل عبدالكريم حسن 36 عامًا، جثة هامدة، وعمر احمد احمد 16 عامًا، جاري عمل الفحوصات الطبية له، ومحمود احمد محمد 31 عامًا، جار عمل الفحوصات، ومحمد كرم 35 عامًا، جرى عمل انعاش قلبي رئوي له ودخول العناية المركزة، وأيضا ابراهيم علي ابراهيم 56 عامًا، جرى عمل انعاش قلبي رئوي ودخول العناية، وذلك بادعاء سقوطهم في بيارة صرف صحي بمنطقة حي الفيروز في مدينة بورفؤاد.

تحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.

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