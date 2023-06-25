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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تحصد 39 ميدالية متنوعة في بطولة العالم لأساتذة السباحة بالزعانف

بطولة العالم
بطولة العالم
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حصد أبطال وبطلات مصر 39 ميدالية متنوعة في إطار منافسات الفترة الصباحية لليوم الأول من بطولة العالم الثالثة لأساتذة السباحة بالزعانف، والتي تستضيفها مصر بمجمع حمامات السباحة الاوليمبي باستاد القاهرة يومي 25و 26 يونيو الجاري.

وجاءت الميداليات الـ 39 بواقع 9 ذهبيات و9 فضيات و21 برونزية.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت صباح اليوم بكلمة ترحيبية من سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي وعضو الاتحاد الدولي للغوص، ويليام بينا نائب رئيس الاتحاد الدولي للغوص.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 38 دولة ويمثلون 68 ناديا.

 وتنطلق بعد قليل منافسات الفترة المسائية، والتي تضم سباقات 800م مونو سيدات ورجال، 50ط زعانف مزدوجة سيدات ورجال و4*100م مونو تتابع سيدات ورجال.

بطولة العالم لأساتذة السباحة بالزعانف مصر حمامات السباحة الاوليمبي احمد محمدي