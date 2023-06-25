السعودية: إصدار 1.8 مليون تأشيرة إلكترونية للحج

قال عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة السعودي، أن الوزارة أصدرت 1.8 مليون تأشيرة إلكترونية للحج في وقتٍ قياسي خلال موسم العام 1444هـ.

وأوضح مشاط، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة اليوم ، أن جاهزية وزارة الحج والعمرة في الموسم تبدأ منذ انتهاء موسم الحج السابق؛ وترتبط الجاهزية بالقطاعات الأخرى ذات العلاقة

وأشار إلى أن الوزارة أُطلقت المنصات الرقمية لتقديم طلبات حجاج الداخل مبكراً قبل بدء الموسم بـ 6 أشهر، منوهاً إلى أنه تم وضع 5 نقاط لنقل الحجاج من منى إلى الحرم وفق مسارات محددة.

ولفت إلى أن التحدي الكبير الذي واجه الوزارة هو انتشار فيروس كورونا في عام 1442هـ، والاكتفاء بأعدادٍ محددة في أداء الحج من الداخل لـ 60 ألف حاج؛ وما صاحبها من توفير البيئة الملائمة لتلك الأوضاع من خلال منظومة واحدة من مختلف الجهات.

وقال إن معايير قياس نجاح الحج تتمثل في 3 معايير هي: أمن وسلامة وصحة الإنسان، إلى جانب أن إدارة الحج والأمور التنظيمية تنعكس على توفير المناخ الملائم لضيوف الرحمن في أداء مناسكهم لينعموا بالراحة والاستقرار.

ونوه بالتقنية وتوظيفها في مختلف أعمال الوزارة؛ التي تعد الشريان الرئيس لها؛ خاصة فيما يتعلق بالمسارات الإلكترونية؛ منها المنصة المعنية بتسجيل طالبي الحج، واختيار نوع الباقة والدفع لكامل رحلة الحج، إلى جانب توفير الخدمات التي يتعرف عليها الحاج من التغذية والسكن والتنقل؛ حيث تتكامل فيها الإجراءات من عدة قطاعات.

وأفاد بأن برنامج "نسك" طُبق منذ السنة الماضية، لخدمة عدد من حجاج الخارج، واعتمدت على أداء غالبية أعمالها تقنياً؛ ولم تغفل الجانب غير التقني، حيث نُفذ بروحٍ إبداعية وتفانٍ كبير من كوادرها البشرية المؤهلة في خدمة ضيوف الرحمن؛ الذين يستشعرون أن خدمة ضيوف الرحمن شرفٌ وأمانة.