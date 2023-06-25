الداخلية: الانتهاء من تهيئة أماكن استقبال بعثة الحج المصرية بصعيد عرفات

نجحت بعثة الحج فى تصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات لإتمام آداء مناسك الحج، حيث وصلت جميع الحافلات التي تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات، واكتملت مخيمات حجاج القرعة وتزينت لإستقبال ما يقارب أحد عشر ألف حاج من حجاج القرعة ويتم وضع اللمسات النهائية قبيل التصعيد، جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.

وتفقد رئيس بعثة الحج المصرية مخيمات حجاج القرعة بعرفات لمتابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، كما نجحت بعثة القرعة فى الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات إضافة إلى قربها من جبل الرحمة ومسجد نمرة وموقف للحافلات ملاصق للمخيمات لتيسير عملية النفرة لمزدلفة وإلى مشعر منى.

جاء ذلك فى ضوء حرص بعثة حج القرعة على بذل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير شتى سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وتهيئة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل سهولة ويسر وخشوع، فضلًا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.