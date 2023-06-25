انطلاق منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة بالقاهرة

انطلقت اليوم الأحد منافسات اليوم الأول من النسخة الثالثة لبطولة العالم للأساتذة للسباحة بالزعانف والتي تقام يومي 25 و26 يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

وافتتح البطولة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص، رافقه ويليام بينا نائب رئيس الاتحاد الدولي للغوص واللذين رحبا بالمشاركين بالبطولة وتمنوا لهم نتائج طيبة.

وتضم مسابقات الفترة الصباحية من منافسات اليوم سباق 50م مونو رجال وسيدات، 100م زعانف مزدوجة سيدات ورجال و400م مونو سيدات ورجال.

وتقام خلال الفترة المسائية سباقات 800م مونو سيدات ورجال، 50ط زعانف مزدوجة سيدات ورجال و4*100م مونو تتابع سيدات ورجال.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 38 دولة ويمثلون 68 ناديا.

وكان منتخب مصر لناشئي السباحة بالزعانف قد حقق إنجازا تاريخيا لأول مرة في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في نسختها الـ18 والتي أختتمت مساء السبت بالقاهرة، عقب تواجده بالمركز الثالث في جدول ترتيب الميداليات برصيد 14 ميدالية متنوعة (4 ذهبيات، و4 فضيات و6 برونزيات).

وجاءت الذهبيات لمصر عن طريق كل من: مهاب ايهاب في سباق 1500م مونو ، محمد هاني في سباق 50م زعانف مزدوجة ، وفريق التتابع بنين في سباق 4*200 م مونو ، وفريق 4*100 مونو بنين.

بينما جاءت الميداليات الفضية لمصر عن طريق كل من طارق حسن ميداليتين في سباقي 50م و 100 م مونو بنين ، وغادة محمد في سباق 1500م مونو بنات ، ومحمود البليسي في سباق 200م زعانف مزدوجة.

فيما أحرز الميداليات البرونزية كل من أحمد عوض في سباق 100م مونو بنين ، إبراهيم أحمد يوسف في سباق 400م مونو بنين، عمر الكسار في سباق 200م مونو بنين ، وفريق التتابع بنات في سباق 4*200 م مونو و طارق حسن في سباق 50م سباحة تحت الماء و مهاب إيهاب بسباق 800 م مونو أولاد.