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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مد أجل النطق بالحكم على متهمي أحداث شغب السلام لـ24 يوليو

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، مد أجل الحكم على 24 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب السلام" لجلسة 24 يوليو.

أسندت النيابة للمتهمين تهم التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، صوب قسم شرطة السلام ثان على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.

أحداث شغب السلام في القضيه المعروفة إعلاميا قسم شرطة السلام ثان قسم شرطة السلام محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر مجمع محاكم بدر مد أجل النطق بالحكم