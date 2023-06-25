الثانوية العامة 2023| تباين ردود أفعال طلاب الأقصر حول "الكيمياء والجغرافيا".. فيديو وصور

أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك؛ حيث يستأنف الطلاب المواد المتبقية بعد انقضاء إجازة العيد.

انهيار بسبب الكيمياء

وعبر طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية بالأقصر، عن استيائهم من صعوبة أسئلة امتحان الكيمياء، مؤكدين أن الامتحان جاء صعبا جدا وطويلا وفي مستوى الطالب المتفوق، وأنه كان يحتاج 5 ساعات على الأقل للإجابة عنه، ويحتوي على أكثر من جزء صعب يحتاج للتفكير، كما رأى البعض أن هناك 6 أسئلة في امتحان الكيمياء من خارج المناهج، فيما رأى البعض أن الامتحان كان من المنهج إلا أنه كان صعبا، ويحتاج إلى مزيد من التركيز، فيما دخلت بعض الطالبات في حالة من البكاء الشديد بسبب عدم تمكنهم من حل جزئيات كثيرة.

وقالت ياسمين محمود، بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، الامتحان الأصعب بين المواد حتى الآن وجاء به نقاط غير معلومة وفوق قدرات الطالب المتوسط.

وقال أحمد محمد، طالب بمدرسة إسنا، "امتحان الكيمياء جاء صعب، ومش عارف إيه ممكن يحصل فينا إيه بعد كده؟

فيما عبر عبدالله جمعة، عن غضبه قائلا "الكيمياء زي الزفت ولم أستطع حل نصف الامتحان، لأنه جاء تعجيزي وفي مستوى الطالب المتميز الذي قضى دراسته مذاكرة فقط، ونحن نطالب بمراعاة ذلك في عملية التصحيح ورصد الدرجات لتعويض صعوبة الامتحان".

فرحة بمادة الجغرافيا

فيما خرج طلاب الشعبة الأدبية، وعلى وجوههم ابتسامة، وتباينت ردود أفعالهم حول امتحان مادة الجغرافيا، حيث أكد بعض الطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وقال البعض الآخر إن الامتحان به جزئيات صعبة وغير مباشرة.

وقال عبدالرحمن شمس الدين، إن امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية جاء سهلا في مستوى الطالب العادي، ومن الكتاب المدرسي ولم يتضمن أي أسئلة قد تسبب عائقا للطلاب وياريت كل المواد تكون زي الجغرافيا، كما أن وقت الامتحان كان مناسبا لجميع الطلاب للإجابة عن الأسئلة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، درجات وعدد الأسئلة المقالية والاختيارية بامتحان مادتي الجغرافيا والكيمياء، موضحة أن الكيمياء مجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الجغرافيا، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم شكل امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي ستكون 85% اختيارا من متعدد «بابل شيت» أما الأسئلة المقالية فستكون بنسبة 15% وفقا لطبيعة كل مادة.

أوضحت الوزارة أن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات وضبط أي محاولات غش أو تصوير أسئلة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع سواء في الأسئلة الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع أو المواد الدراسية الأساسية التي تنطلق امتحاناتها الأسبوع المقبل، حيث تم التشديد على إجراءات مكافحة الغش من طباعة «باركود» بكل ورقة بابل شيت وكل ورقة أسئلة، وتركيب كاميرات مراقبة سرية للجان، واستخدام تقنية تحديد المواقع «جي بي اس» لمراقبة أسوار اللجان.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، تقام خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، يخوضها حوالي 750 ألف طالب، موزعين على 2100 لجنة في مختلف المحافظات.

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