ريهام حجاج ترزق بتوأم جميلة ويوسف

هنأ رجل الأعمال محمد حلاوة، زوجته الفنانة ريهام حجاج، بولادتها ابنيه التوأم جميلة ويوسف، وذلك عبر خاصية "الاستوري" على تطبيق "انستجرام".

وكتب حلاوة: "حمد الله على سلامتك يا حبيبتي يا نور عنيا الحمد لله وما شاء الله ربنا رزقنا بجميلة محمد حلاوة ويوسف محمد حلاوة".

وأخفت ريهام حملها ولم تنشر صورا خلال فترة الحمل كما قدمت دور امرأة حامل في رمضان الماضي بمسلسل "جميلة" وهو بطولة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.