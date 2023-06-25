الجيش الروسي: تدمير مستودعات ذخائر لواءين أوكرانيين

دمرت القوات الروسية مستودعًا للذخيرة تابعًا للواء الميكانيكي الخامس والستين في منطقة كوشوغوم، التابعة لمقاطعة زابوريجيا، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد: "في اتجاه كوبيانسك، دمرت مدفعية مجموعة قوات "الغرب" نقاط تمركز القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوي بيرفو ونوفوملينسك وكوتلياروفكا وماسيوتوفكا، في مقاطعة خاركوف"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأضاف البيان أن "الجيش الروسي دمر مستودع ذخيرة للواء 60 ميكانيكي، التابع للجيش الأوكراني، بالقرب من مدينة أغورتسوفو في مقاطعة خاركوف".