روسيا: عودة حركة الطرق إلى طبيعتها في 3 مقاطعات بعد تسوية تمرّد "فاجنر"

الأحد 25/يونيو/2023 - 03:02 م

أعلنت السلطات الروسية عودة حركة المرور على الطرق إلى طبيعتها في مقاطعات ليبيتسك، وكالوغا وفورونيج، بعد تسوية تمرّد "فاجنر" وسحب آلياتها من الطرق الفدرالية.

وأعلنت حكومة مقاطعة ليبيتسك - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية عن أنه "تم استئناف رحلات الحافلات في جميع الاتجاهات في المقاطعة وفي موعدها المحدد، فيما بعض الرحلات ألغيت من قبل شركات النقل، ويجرى نشر الجدول الزمني الحالي لحركة الحافلات على الإنترنت".

وأكد حاكم مقاطعة كالوجا فلاديسلاف شابشا: "قررنا رفع القيود عن حركة المركبات الخاصة، على أن ترفع القيود عن حركة الشاحنات والحافلات خلال اليوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".

وفي فورونيج، أكدت السلطات أن محطات الحافلات في المقاطعة تعمل بشكل طبيعي ووفق جدولها المحدد.

وفي وقت سابق، نفى حاكم مقاطعة فورونيج جنوب غربي روسيا، ألكنسدر جوسيف، السبت 24 يونيو، الأنباء عن "تحرك قوافل عسكرية بين مناطق المقاطعة"، على خلفية دعوة مؤسس مجموعة "فاجنر" للعصيان المسلح.

وأكد جوسيف: أن "سكان فورونيج لن يصدقوا الاستفزازات الإعلامية من المساعين لزعزعة الاستقرار في البلاد ومقاطعتنا، وأدعو مجددا لاستقاء المعلومات من المصادر ووسائل الإعلام الرسمية".

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، بأن الوضع الأمني في وسط مدينة فورونيج هادئ وسكانها مشغولون بشؤونهم المعتادة وأكدت أن إغلاق جزء من الطريق السريع M4 العابر للمقاطعة لم يؤثر على حياة سكان المدينة اليومية.

وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية في وقت سابق، من هذا اليوم تفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب في مقاطعة فورونيج.

وقال حاكم المقاطعة أسكندر جوسيف، إنه تم إلغاء جميع الفعاليات العامة في المنطقة وإغلاق جزء من الطريق السريع M4.

وبدأ الجيش الروسي، اليوم، بتنفيذ عملية عسكرية في منطقة فورونيج للتصدي لقوات فاجنر، بعد سيطرة الأخيرة عليها في وقت سابق اليوم.