الثانوية العامة 2023.. ضبط طالبة بحوزتها سماعة ونقل أخرى للمستشفى بالقليوبية

شهدت امتحانات الثانوية العامة 2023 بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، نقل طالبة بلجنة مدرسة أسماء بنت أبي بكر، بإدارة العبور إلى مستشفى السلام بالخانكة، لإصابتها بحالة مرضية.

كما جرى ضبط طالبة بحوزتها سماعة بلوتوث بلجنة ثانوية عامة بإدارة الخانكة التعليمية، وتحرر محضر إثبات حالة بمعرفة الشؤون القانونية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية اليوم الأحد، امتحان مادتي الجغرافيا للشعبة الأدبية والكيمياء للشعبة العلمية، وشهد محيط المدارس انتشارا أمنيا مكثفا لتأمين للجان وتواجد أولياء الأمور وانتظارهم لأولادهم الطلبة والطالبات حتى خروجهم من لجان الامتحانات.

من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن نحو 48886 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 112 لجنة في 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.