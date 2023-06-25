برلماني: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر مؤشر على عمق العلاقات بين البلدين

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن زيارة رئيس وزراء الهند، للقاهرة مؤشر لقوة واستقرار الدولة المصرية من ناحية، وعمق العلاقات المصرية الهندية من ناحية أخرى، خاصة أنها الزيارة الأولى له منذ توليه الحكم 2014.

ولفت الدكتور خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية الهندية تشعبت في كثير من المجالات، كما ارتفع التبادل التجاري إلى نحو 7 مليارات دولار سنويًا، وهناك إصرار من القيادتين المصرية والهندية على الوصول به إلى 12 مليار دولار.

وأشار وكيل صحة الشيوخ، إلى الاتفاق مؤخرا مع الجانب الهندي، على ضخ استثمارات لإقامة مشروعات هندية جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تشجيع الاستثمارات بين البلدين. مشيرا: إلى ما قاله رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بأن مصر تتطلع لإرساء علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال تبادل السلع الاستراتيجية، ولا سيما ما يتعلق بأن تصبح الهند إحدى الدول الأساسية في توريد القمح إلى مصر.

واختتم أن الهند قوة سياسية واقتصادية كبيرة اليوم، كما أن دعوة الهند لمصر لتكون ضيف شرف الدورة القادمة لقمة العشرين دلالة على عمق العلاقات بين مصر والهند وتميزها، واحتفاء القيادة الهندية بالدور الذي تلعبه مصر على المستويين الاقليمي والعالمي.