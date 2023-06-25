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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إنقاذ 3 عمال سقطوا في بيارة صرف صحي ببورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سقط 3 عمال بمحافظة بورسعيد،  اليوم الأحد، في بيارة صرف صحي، بأحد مشروعات الإسكان الجديد بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد.

سقوط 3 عمال في بيارة صرف صحي ببورسعيد

تلقت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مازن صبري، إخطارا بسقوط 3 عمال في بيارة صرف صحي، بأحد مشروعات الإسكان الجديد بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد، فانتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة وبرفقتها سيارات الاسعاف إلى المنطقة.

ونجحت الجهود في اخراج العمال الثلاث من بيارة الصرف الصحي ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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