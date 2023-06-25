النائب وحيد قرقر: رفع مستوى العلاقات مع الهند يستهدف التنمية الاقتصادية

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند، على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خلال فعاليات الزيارة الأولي من نوعها لرئيس وزراء الهند إلي مصر، مشيرا إلى أنه تطور إيجابى في العلاقات بين البلدين يساهم في تطوير التعاون بينهما في مختلف القطاعات ولا سيما التعاون الاقتصادى بما يساهم في زيادة خطوات التنمية.

وقال وحيد قرقر، إن ذلك التوقيع يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتراث الحضاري المشترك بينهما على المستويين الرسمي والشعبي، كما أنه يدل على وجود إرادة قوية لدى الطرفين في تقوية العلاقات، وهو ما اتضح أيضا خلال المناقشات التى دارت بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند بشأن تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصةً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي.

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن تلك الزيارة ستساهم في تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالنفع على الطرفين.

وتابع قرقر، إن زيارة رئيس الوزراء الهندى للقاهرة تأتى امتدادا لحرص كلا الدولتين على تنمية العلاقات على كافة مستوياتها سواءً السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، والتى بدأت بدعوة الرئيس للمشاركة كضيف رئيسي في الاحتفالات بيوم الجمهورية في يناير الماضي، مؤكدا على أن العلاقات المصرية الهندية تأسست على أسس التفاهم ومد جسور التعاون والصداقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري، مؤكدا على وجود حرص من جانب الهند للتعرف على الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر مؤخرًا، فضلاً عن الدور المصري البلرز دوليا في مكافحة خطر الإرهاب.