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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. حزن وصدمة طلاب الثانوية من صعوبة امتحان الكيمياء

انهيار طالبة الثانوية
انهيار طالبة الثانوية العامة بعد امتحان الكيمياء
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سادت حالة من الحزن على طلاب الثانوية العامة 2023؛ عقب الانتهاء من أداء مادتي الكيمياء والجغرافيا اليوم الأحد.  

ورصدت عدسة “البوابة نيوز” آراء طلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من امتحان الكيمياء، مؤكدين أن الامتحان تضمن صعوبات للغاية وأسئلة غير مباشرة وأن الامتحان جاء فى مستوى الطالب فوق المتوسط، وبحاجة لوقت أطول من الزمن المحدد وهو 3 ساعات. 

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.

طلاب الثانوية امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2023