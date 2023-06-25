«شيلنا المادة الحمد لله».. حزن بين طلاب الثانوية العامة لصعوبة الكيمياء (فيديو)

انتهى طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية والأدبية، من امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا اليوم الأحد.

ورصدت عدسة البوابة نيوز، آراء طلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، وجاءت الردود سلبية حول صعوبة امتحان الكيمياء وضيق الوقت وصعوبة المعادلات في الامتحان، وقال بعضهم: «الامتحان ميتحلش فيه كلام ومعادلات أول مرة نشوفها.. شيلنا المادة الحمدلله».

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة،من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.