الثانوية العامة 2023.. تعليم دمياط: غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم

قال علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تابع من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية انتظام سير أعمال الامتحانات واطمأن على دخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية دون أى مشاكل.

و أدى ٨٣١٤ طلاب وطالبات بشعبتي علمي علوم علمي رياضة امتحان الكيمياء و٤٥٧٩ طالبا وطالبة أدوا امتحان الجغرافيا أمام ٤١ لجنة بعدد ١٠ إدارة تعليمية ولمدة ٣ ساعات خلال الفترة من الساعة ٩.٠٠ صباحا وحتى ١٢.٠٠ ظهرا.

وأوضح "وكيل الوزارة" ان غرفة العمليات لم تتلقى أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم، مؤكدا على استمرار رفع درجة الاستعداد بمديرية التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة والتي انطلقت في ١٢ يونيو الجاري وتستمر حتى ١٣ يوليو القادم.