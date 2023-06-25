أسئلة غير قابلة للحل.. أول تحرك برلماني بشأن صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

تقدمت النائبة ريهام عبد النبى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم بشان صعوبة امتحان مادة الكيمياء .

واشارت فى طلبها، إلى صعوبة امتحان مادة الكيمياء الذي تم إجراءه اليوم في المدارس، والذي يعتبر من أصعب الامتحانات التي قدمت للطلاب.

وأكدت انها تلقت شكاوى عديدة من الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبة هذا الامتحان، حيث يحتوي على أسئلة صعبة جدًا وغير قابلة للحل، بجانب ما تردد عن تسريب للامتحان.

وأكدت عضو محلس النواب، إن هذه المشكلة لا تؤثر فقط على نجاح الطلاب في هذه المادة، بل تؤثر أيضًا على مستقبلهم التعليمي والمهني. لذا فإننا نطالب بضرورة إجراء تقييم شامل لهذا الامتحان وإجراء التغييرات اللازمة في المستقبل.

وفقًا لذلك، فإننا نطالب بإجابات شافية حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحل هذه المشكلة وضمان عدم تكرارها في المستقبل، حرصا على تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.