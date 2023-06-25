شاهد| صدمة طلاب الثانوية من امتحان الكيمياء: «رخم وطويل وصعب أوي»

أدى طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية؛ صباح اليوم الأحد؛ امتحان مادة الكيمياء لمدة 3 ساعات متواصلة.

ورصدت عدسة البوابة نيوز آراء طلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من امتحان الكيمياء، مؤكدين أن الامتحان تضمن صعوبات للغاية وأسئلة غير مباشرة وأن الامتحان جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وبحاجة لوقت أطول من الزمن المحدد وهو 3 ساعات.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.