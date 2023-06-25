الولايات المتحدة تجدد التزامها بدعم أوكرانيا

الأحد 25/يونيو/2023 - 01:45 م

جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم أوكرانيا، بعد الأحداث الأخيرة في روسيا.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني - أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الأوكراني كوليبا لمناقشة الوضع في روسيا.

وجدد بلنكين، التأكيد على أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لن يتغير، مؤكدا استمرار واشنطن في التنسيق الوثيق مع أوكرانيا وسط تطور الوضع.

من جانبه، قال كوليبا - في تغريدة عبر موقع تويتر - "بحثت مع بلينكن آخر التطورات في روسيا خلال مكالمة هاتفية وتبادلنان تقييماتنا للأحداث الجارية في روسيا".