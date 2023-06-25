الأهلي يجدد عقد محمد هاني 3 مواسم

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على تجديد عقد محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية للحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق.

وينتهي عقد محمد هاني مع النادي الأهلي في يونيو 2024، ولكن إدارة القلعة الحمراء قررت تمديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال المصدر داخل النادي، إن الأهلي توصل لاتفاق مع محمد هاني لتمديد العقد حتى 2026 على أن يتم الإعلان الرسمي في الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر، أن النادي قرر رفع قيمة عقد محمد هاني خاصة بعد التألق مع الفريق في الموسم الحالي وأصبح أحد نجوم الفريق، كما أنه القائد الثاني للفريق بعد محمد الشناوي.

وشدد المصدر، أنه لم يكن هناك أي أزمة بين الأهلي ومحمد هاني وأن اللاعب لم يضع أي شروط لتمديد عقده والنادي قرر رفع قيمة عقده إلى 8 ملايين في الموسم وهي نفس القيمة التي يحصل عليها لاعبو الفئة الأولى في القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس تجديد عقد الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم حتى موسم 2025، وعقد حسين الشحات لمدة 3 مواسم حتى 2026.